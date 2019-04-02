02 апреля 2019, 19:18

Дагестанский боец пожизненно дисквалифицирован за допинг в США

Боец из Дагестана Руслан Магомедов, выступающий в тяжелой весовой категории, наказан пожизненной дисквалификацией после третьего нарушения антидопинговой политики UFC.

"Кавказский узел" сообщал ,что в сентябре 2016 года антидопинговое агентство США USADA уведомило бойца смешанных единоборств из Дагестана Руслана Магомедова о потенциальном нарушении антидопинговой политики организации.

32-летний Магомедов допустил за последние полгода два нарушения антидопинговой политики: в пробах, которые он сдал 10 октября 2018 года, были выявлены следы нескольких препаратов из класса анаболических стероидов. Эти препараты однозначно запрещены антидопинговой политикой UFC.

Третье нарушение было зафиксировано в феврале 2019 года - тогда боец отказался сдать пробу во время внеконкурсного тестирования, что само по себе расценивается как нарушение. "Пожизненный срок дисквалификации Магомедова начался 5 ноября 2018 года, когда была наложена временная отсрочка", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте антидопингового агентство США.

Ранее Руслана Магомедова уже отстраняли от соревнований на два года, срок этой дисквалификации завершился в 2018 году. Решение USADA не помешает Магомедову проводить бои в других промоушенах за пределами США, отмечает сегодня со ссылкой на представителей команды бойца РИА "Дагестан".

Примечание:

"Махов получит "серебро" Олимпиады-2012 из-за дисквалификации грузинского борца", "Дагестанский борец дисквалифицирован после проверки на допинг", "Хабиб Нурмагомедов успешно прошел допинг-тесты в США".

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