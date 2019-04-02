02 апреля 2019, 17:38
Землетрясение произошло на севере Грузии
Сейсмологи зафиксировали подземный толчок магнитудой 3,8 в Онском районе Грузии.
Землетрясение произошло сегодня в 11.30 (10.30 мск) в непосредственной близости от райцентра.
Эпицентр толчков находился в точке с координатами 42.58 градуса северной широты и 43.45 градуса восточной долготы, сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сервиса "Яндекс. Карты", эта географическая точка расположена примерно в 30 километрах южнее границы между Грузией и российской республикой Северная Осетия.
Ранее "Кавказский узел" сообщал, что вчера вечером, 1 апреля, произошло землетрясение на границе Грузии и Дагестана.
"Землетрясение произошло в Нагорном Карабахе", "Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Дагестане", "Землетрясение произошло в Азербайджане", "Два землетрясения за сутки произошли на Северном Кавказе".
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