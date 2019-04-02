Землетрясение произошло на севере Грузии

02 апреля 2019, 17:38

По данным сервиса "Яндекс. Карты", эта географическая точка расположена примерно в 30 километрах южнее границы между Грузией и российской республикой Северная Осетия.

Эпицентр толчков находился в точке с координатами 42.58 градуса северной широты и 43.45 градуса восточной долготы, сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение произошло сегодня в 11.30 (10.30 мск) в непосредственной близости от райцентра.

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры

Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.