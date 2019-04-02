02 апреля 2019, 17:26

Начальник СИЗО в Кабардино-Балкарии обвинен в попытке изнасилования

Передано в суд дело начальника СИЗО в Кабардино-Балкарии, обвиняемого в попытке изнасилования подчиненной и организации незаконных свиданий заключенных с родными.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля 2018 года начальник одного из СИЗО Кабардино-Балкарии был отстранен от работы после того, как стал фигурантом дела о попытке изнасилования подчиненной. По версии следствия, 2 июня 2016 года начальник втолкнул сотрудницу СИЗО в кабинет отдела охраны и повалил на диван, но женщина выгнала его из кабинета, угрожая своим табельным пистолетом. Долгое время потерпевшая опасалась сообщать об этом инциденте, находясь в служебной зависимости от руководителя, сообщили следователи.

Дело о покушении на изнасилование передано для рассмотрения в суд, сообщило сегодня следствие. Тот же начальник СИЗо обвинен и по статье о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он дважды организовывал незаконные встречи заключенных СИЗО и их родственников, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии.

На сайте УФСИН по Кабардино-Балкарии по состоянию на 18:26 мск нет комментариев относительно передачи этого дела в суд.

Об организации незаконных свиданий для заключенных в одном из СИЗО Кабардино-Балкарии региональная прокуратура сообщала в июне 2018 года. Кроме того, по данным той же проверки, в СИЗО, в нарушение правил, вместе с другими заключенными содержались бывшие силовики. Ранее, в марте 2018 года, прокуратура выявила в том же СИЗО использование незаконных мер дисциплинарного воздействия по отношению к заключенным.

Примечание:

"Обращение Черкесова пополнило список из десятков жалоб заключенных на пытки", "Сестра осужденного за нападение на Нальчик пожаловалась на его пытки в колонии", "Защита заявила о халатном отношении прокуратуры к заявлениям о пытках обвиняемых по делу о халифате".

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