02 апреля 2019, 16:51
Врач пострадала при взрыве в Абхазии
Взрывное устройство сработало около машины заместителя главврача Очамчырской больницы Надежды Воуба, сообщили правоохранители. Врачи ампутировали женщине ногу, рассказали в госпитале.
Взрыв неизвестного устройства произошел сегодня около 08.30 мск во дворе дома Надежды Воуба, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.
"По предварительным данным, взрывное устройство сработало вблизи принадлежащего пострадавшей автомобиля Honda, когда Надежда Воуба намеревалась выезжать на работу", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте министерства.
На месте взрыва работают криминалисты, уточнило ведомство.
Надежда Воуба, заместитель главврача Очамчырской районной больницы, помещена в Агудзерский военный госпиталь, сообщает "Sputnik Абхазия". "Пациентка была доставлена со множественными осколочными ранениями, была произведена операция, в результате которой ей ампутировали ногу", - приводит слова сотрудника госпиталя издание.
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