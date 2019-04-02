Редактор "Правды Беслана" объяснила повторную публикацию письма Басаева Путину

02 апреля 2019, 05:22

Роскомнадзор второй раз с июля 2018 года потребовал удалить страницу на сайте "Правда Беслана" с копией записки террористов из захваченной в 2004 году школы, сообщила редактор сайта, посвященного расследованию теракта, Марина Литвинович. Она посчитала требование абсурдным и переименовала страницу с этим материалом. Новая публикация записки может повлечь административную ответственность за распространение экстремистского материала, предупредила юрист Галина Арапова.

"Кавказский узел" информировал, что 25 июля 2018 года Марина Литвинович сообщила о требовании Роскомнадзора заблокировать доступ к странице сайта "Правда Беслана" с копией записки Шамиля Басаева в адрес президента России Владимира Путина из захваченной в 2004 году школы.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале бесланской школы №1. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)".

"Правда Беслана" вновь получила уведомление Роскомнадзора (РКН) с требованием удалить конкретную страницу сайта, на которой опубликована записка Басаева, сообщила 28 марта на своей странице в Facebook редактор этого сайта Марина Литвинович.

"Нам прислали уведомление со ссылкой на конкретный url, который мы должны удалить. Именно его мы удалили, вернее временно переименовали. Я не в первый раз сталкиваюсь с обращениями РКН. Самый эффективный способ общения с ним - "игра в кошки-мышки". Главная идея в том, что нужно удалять все время то, что они просят, чтобы сайт не заблокировали... Опять временно удалим и на полгода спокойно поживем. А как еще с этой глупостью бороться?" - сказала 1 апреля Литвинович корреспонденту "Кавказского узла".

Записка имеет общественную значимость, а поскольку прошло уже почти 15 лет с тех событий, то это уже и исторический документ, считает редактор "Правды Беслана". "Эта записка уже находится в материалах уголовного дела, откуда она и взята. Этот документ уже важен для исследователей. Поэтому я считаю, что он должен быть в доступе", - заявила Литвинович.

Текст записки Шамиля Басаева, которая была передана президенту России в Беслане, был озвучен на заседании суда прокурором Марией Семисыновой на заседании 19 января 2006 года, однако, как утверждал сайт "Правда Беслана", протокол, который зачитывала Семисынова, не полностью совпадал с фактическим текстом записки. В записке Басаев предлагал Путину завершить чеченскую войну и дать Чечне независимость. Сама записка внесена в федеральный список экстремистских материалов на основании решения Никулинского районного суда Москвы от 12 сентября 2011 года.

По данным на 05.00 мск 2 апреля сайт "Правда Беслана" доступен. При этом страница, где была опубликована записка Басаева и которую потребовал удалить Роскомнадзор, недоступна, однако страница на этом же сайте, куда перенесена записка, оставалась в свободной доступе.

"Игра в кошки-мышки" с Роскомнадзором опасна

«Игра в кошки-мышки» может привести к тому, что новая публикация будет расценена как возобновление распространения запрещенного материала и последует привлечение к административной ответственности, полагает директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

«Так как записка Басаева признана экстремистским материалом и находится в списке Минюста, то любая перепубликация, любое воспроизводство его или текста, содержащего эту записку, может привести к блокировке ресурса. При этом не важен статус ресурса, будь это зарегистрированное СМИ или пост в аккаунте в Facebook, например. В случае публикации это будет считаться распространением запрещенных экстремистских материалов и по статье 20.29 КоАП установлена ответственность... И в очередной раз могут не только потребовать убрать запрещенную информацию, но и оштрафовать», - рассказала Арапова "Кавказскому узлу".

Статьей 20.29 КоАП РФ за распространение материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, предусмотрен для граждан штраф до 3000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - штраф до 5000 рублей, для юридических лиц - до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Вместе с тем, по словам юриста, вне зависимости от количества административных взысканий уголовная ответственность не наступит. Вместе с тем Роскомнадзор в случае обнаружения запрещенного материала, может уведомить владельца ресурса, что на его страницах размещен такой материал, а может сразу потребовать блокировки сайта.

"РКН может сразу подать заявление на открытие административного дела, привлечь к ответственности и потребовать от провайдера или оператора мобильной связи заблокировать такой ресурс. Административный штраф, конечно, налагает мировой судья, но блокировка одновременная отдельного судебного решения не требует. Потому что решение о признании записки Басаева экстремистским материалом уже принято судом, и она включена в список запрещенных материалов. Теперь прокуратура, центр «Э» или сам РКН могут, найдя такой материал в Интернете, блокировать его», - отметила Арапова.

То, насколько полной будет блокировка, зависит от того, в каком формате ресурс выходит, пояснила она. «Если на протоколе https, то этот протокол не позволяет выборочной блокировки, потому что любой доступ к сайту шифруется полностью. Если же ресурс на обычном протоколе http, то возможна точеная блокировка конкретной публикации, а не целиком сайта. Хотя бывают нередко эксцессы исполнителя, когда РКН направляет провайдеру уведомление с указанием не конкретной страницы, где размещена информация, а всего доменного имени. Тогда сайт блокируется сразу, и такой риск всегда есть», - подчеркнула Арапова.

По её мнению, единственной юридической возможностью доказать, что тот или иной материал, внесенный в список запрещенных, является общественно значимым и должен публиковаться, является обращение в суд. «Необходимо подавать в суд и требовать исключения из реестра экстремистских материалов. Только после этого возможно публиковать. Таких случаев немало. Например, отмена запрета на один из переводов Корана», - резюмировала Арапова.

12 августа 2015 года Южно-Сахалинский горсуд признал экстремистским изданием книгу "Мольба (дуа) к Богу: ее значение и место в Исламе", которая состоит из перевода аятов Корана и изречений, приписываемых пророку Мухаммаду. Копия решения суда была распространена 8 сентября в Интернете и вызвала недовольство мусульман в России. После жалобы главы Чечни Рамзана Кадырова на это решение Сахалинский облсуд отменил его. Затем Госдума приняла закон, запрещающий называть экстремистскими тексты священных книг.

Пользователи соцсети поддержали Литвинович

Некоторые пользователи Facebook так же, как и Литвинович, сочли записку территористов общественно значимой и предложили в качестве альтернативного решения вопроса разместить ее на зарубежном ресурсе.

"Можно выложить на какой-нибудь зарубежный ресурс, а тут указать ссылку", - написал пользователь Денис Тельманов. "Я согласен, что информация общественно значимая и цензурировать ее нельзя", - отметил Филипп Леонтьев.

Некоторые пользователи заявили, что не понимают, почему эту записку "засекретили". "А в чем проблема-то и в чем суть какой-то секретности, если погибли невинные люди и главным образом дети?!" - написал пользователь Vyacheslav Savinov. "Потомки вообще не поймут... потому что все свидетельства изымут", - заметил Леонид Дергалев.