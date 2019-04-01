01 апреля 2019, 23:01

Акция протеста последовала за отставкой мэра Алагира

Участники состоявшегося 31 марта митинга в Северной Осетии сочли вынужденной отставку мэра Алагира Алексея Гоконаева. Сам Гоконаев пояснил свой уход несогласием с позицией республиканских властей по вопросу отопления в городе.

Акция протеста жителей Алагира на центральной площади. Скриншот видео на Youtube-канале издания "ОсНова.News" / https://www.youtube.com/watch?v=Lql3aWsIZ1E&feature=youtu.beЖители Алагира собрались на центральной площади утром 31 марта. Горожане простояли на несанкционированной акции под присмотром полицейских. Участники протеста выразили недовольство после произошедшей 29 марта отставки мэра Алагира Алексея Гоконаева, которая, как считают горожане, была вынужденной, сообщила 31 марта "ОсНова.News"

На видео, выложенном 31 марта на Youtube-канале издания,  видно, как собравшиеся участники акции на повышенных тонах разговаривают с сотрудниками полиции. К 22.50 мск видео набрало 52 просмотра.

Сам Алексей Гоконаев заявил, что должность мэра он покинул добровольно. По его словам, через пять месяцев, после того как  он вступил в должность, счета города были заблокированы. «[Счета заблокировали] за тот долг, который [Алагир] не должен. До сих пор эта проблема [с котельными] не решена. Но за предыдущие ошибки я отвечать не собираюсь», - цитировал 31 марта Гоконаева телеканал «Ирыстон-Осетия».

Алексей Гоконаев вступил в должность главы администрации Алагирского городского поселения 10 ноября 2017 года. До этого 5 лет являлся депутатом Собрания представителей Алагира, сообщается на сайте администрации Алагирского района.

«Я решил уйти по собственному желанию. Не нужно организовывать акции протеста и митинги. Решение уйти с занимаемой должности связано с моим несогласием с позицией республиканских властей, в частности в вопросе с котельными»,  - цитирует сегодня Гоконаева «Городской ревизор».

Гоконаев самостоятельно принял решение об отставке, считает глава Алагирского района Арсен Бутаев «Он сам написал заявление.  Это его право. Никто его к этому не принуждал. Что там митинговать, вообще не понимаю», - процитировала 31 марта Бутаева "Кавказ. Реалии".

Город Алагир стал единственным муниципалитетом в республике, который не подготовился к отопительному сезону 2018-2019 годов, заявил министр ЖКХ Северной Осетии Майран Тамаев. «На территории республики из 10 муниципальных образований акт и паспорт готовности к работе в осенне-зимний период не получил только город Алагир. Причиной этого послужило отсутствие у теплоснабжающей организации «Альянс» лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов», - привело 8 марта слова Тамаева издание «Градус Осетии».

Примечание:

"Активисты провели в Москве акцию против завода "Электроцинк", "Митинг в поддержку обвиняемого в убийстве двух человек прошел в Беслане", "Организатор пикета против "Электроцинка" сообщил о прекращении его дела".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

01 апреля 2019, 23:59

  • Раип Ашиков заявил суду о своей невиновности

    Суд в Махачкале не принял доводы защиты бывшего начальника УВД Махачкалы Раипа Ашиков, задержанного по подозрению в содействии террористической деятельности, при рассмотрении ходатайства следствия о его аресте. Сам Ашиков заявил суду, что проблемы у него начались после конфликта с высокопоставленным лицом.

01 апреля 2019, 23:56

01 апреля 2019, 23:39

  • 1 Новые протесты в Ингушетии приблизили отставку Евкурова

    Второй за полгода виток массовых протестов в Ингушетии подорвал репутацию Юнус-Бека Евкурова в глазах федерального руководства. Кремль готов сменить главу Ингушетии в недалеком будущем, когда отставка Евкурова не будет выглядеть уступкой требованиям митингующих, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

01 апреля 2019, 23:18

01 апреля 2019, 22:42

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости

Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи