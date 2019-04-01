Акция протеста последовала за отставкой мэра Алагира

01 апреля 2019, 23:01

Участники состоявшегося 31 марта митинга в Северной Осетии сочли вынужденной отставку мэра Алагира Алексея Гоконаева. Сам Гоконаев пояснил свой уход несогласием с позицией республиканских властей по вопросу отопления в городе.

Жители Алагира собрались на центральной площади утром 31 марта. Горожане простояли на несанкционированной акции под присмотром полицейских. Участники протеста выразили недовольство после произошедшей 29 марта отставки мэра Алагира Алексея Гоконаева, которая, как считают горожане, была вынужденной, сообщила 31 марта "ОсНова.News"

На видео, выложенном 31 марта на Youtube-канале издания, видно, как собравшиеся участники акции на повышенных тонах разговаривают с сотрудниками полиции. К 22.50 мск видео набрало 52 просмотра.

Сам Алексей Гоконаев заявил, что должность мэра он покинул добровольно. По его словам, через пять месяцев, после того как он вступил в должность, счета города были заблокированы. «[Счета заблокировали] за тот долг, который [Алагир] не должен. До сих пор эта проблема [с котельными] не решена. Но за предыдущие ошибки я отвечать не собираюсь», - цитировал 31 марта Гоконаева телеканал «Ирыстон-Осетия».

Алексей Гоконаев вступил в должность главы администрации Алагирского городского поселения 10 ноября 2017 года. До этого 5 лет являлся депутатом Собрания представителей Алагира, сообщается на сайте администрации Алагирского района.

«Я решил уйти по собственному желанию. Не нужно организовывать акции протеста и митинги. Решение уйти с занимаемой должности связано с моим несогласием с позицией республиканских властей, в частности в вопросе с котельными», - цитирует сегодня Гоконаева «Городской ревизор».

Гоконаев самостоятельно принял решение об отставке, считает глава Алагирского района Арсен Бутаев «Он сам написал заявление. Это его право. Никто его к этому не принуждал. Что там митинговать, вообще не понимаю», - процитировала 31 марта Бутаева "Кавказ. Реалии".

Город Алагир стал единственным муниципалитетом в республике, который не подготовился к отопительному сезону 2018-2019 годов, заявил министр ЖКХ Северной Осетии Майран Тамаев. «На территории республики из 10 муниципальных образований акт и паспорт готовности к работе в осенне-зимний период не получил только город Алагир. Причиной этого послужило отсутствие у теплоснабжающей организации «Альянс» лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов», - привело 8 марта слова Тамаева издание «Градус Осетии».