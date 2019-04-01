01 апреля 2019, 07:35

Найдено тело второго погибшего под завалами грунта в Тбилиси

Спасатели после восьми часов поисков нашли тело еще одного рабочего, погибшего на стройке в столице Грузии.

"Кавказский узел" писал, что вечером 31 марта во время строительных работ на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси произошел обвал грунта, два человека оказались под завалами. Спасатели извлекли тело одного из рабочих, поиски второго продолжились.

Сегодня ночью спасатели обнаружили и извлекли из-под земли тело второго рабочего, который оказался под завалами грунта на стройке в Тбилиси. Погибшему был 41 год. Всего на стройке в момент обвала работали 15 человек, пишут "Новости-Грузия".

В марте 2018 года власти Грузии приняли закон о безопасности труда, предполагающий создание трудовой инспекции. Закон был принят на фоне протестов профсоюзов, которые заявили, что он не соответствует международным стандартам безопасности труда и серьезно ограничивает работу инспекторов.

Примечание:

"Рабочий погиб при строительстве канатки в Грузии", "Рабочий погиб на железной дороге в Грузии", "Рабочий травмирован на стройке в Тбилиси".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

01 апреля 2019, 08:15

01 апреля 2019, 07:07

01 апреля 2019, 06:19

  • Встречу Пашиняна и Алиева положительно оценили политики Нагорного Карабаха

    Власти и оппозиция Нагорного Карабаха дали положительную оценку встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вене. Депутаты фракции "Мой шаг" Национального собрания Армении во время визита в Нагорный Карабах заявили о защите интересов непризнанной республики.

01 апреля 2019, 05:22

01 апреля 2019, 04:48

  • Рабочий погиб под завалами грунта в Тбилиси

    Спасатели на стройке в центре Тбилиси извлекли из-под завалов грунта тело рабочего и продолжили поиски еще одного человека, сообщили в Службе управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Справочник

Все справки