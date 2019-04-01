01 апреля 2019, 07:35
Найдено тело второго погибшего под завалами грунта в Тбилиси
Спасатели после восьми часов поисков нашли тело еще одного рабочего, погибшего на стройке в столице Грузии.
"Кавказский узел" писал, что вечером 31 марта во время строительных работ на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси произошел обвал грунта, два человека оказались под завалами. Спасатели извлекли тело одного из рабочих, поиски второго продолжились.
Сегодня ночью спасатели обнаружили и извлекли из-под земли тело второго рабочего, который оказался под завалами грунта на стройке в Тбилиси. Погибшему был 41 год. Всего на стройке в момент обвала работали 15 человек, пишут "Новости-Грузия".
В марте 2018 года власти Грузии приняли закон о безопасности труда, предполагающий создание трудовой инспекции. Закон был принят на фоне протестов профсоюзов, которые заявили, что он не соответствует международным стандартам безопасности труда и серьезно ограничивает работу инспекторов.
"Рабочий погиб при строительстве канатки в Грузии", "Рабочий погиб на железной дороге в Грузии", "Рабочий травмирован на стройке в Тбилиси".
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