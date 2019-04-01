Около полусотни человек приняли участие в митинге против застройки Сочи

01 апреля 2019, 02:45

Участники прошедшего в Сочи митинга потребовали остановить хаотичную застройку курорта и привлечь к ответственности лиц, которые причастны к легализации самовольных построек.

31 марта в Сочи прошел санкционированный властями митинг, участники которого выступили против застройки курорта и за благоприятную среду обитания. В митинге, по подсчетам организаторов и представителей мэрии, приняли участие около полусотни человек. Митинг проходил в "Гайд-парке" в Хосте с 13.00 до 15.00 мск, передает присутствовавшая на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

Организаторами митинга являются член "Экологической вахты по Северному Кавказу" Владимир Кимаев и председатель ТОС "Псоу" Наталья Калиновская.

"Город Сочи не резиновый", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Владимир Кимаев. По его словам, власть не только должна прекратить узаконивать самострои, но и должна перестать выдавать разрешения на какие-либо стройки и подключения к городским сетям.

"На всех желающих не хватает детских садов, школ, поликлиник, больниц, кладбищ. В школах в классах вместо 20 сидят по 40 человек. Устроить ребенка в детский сад - огромная очередь. Очереди в поликлиники, нет мест в больницах. Нет мест уже и на кладбищах", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Калиновская.

"Мы имеем массу приехавших в Сочи людей на ПМЖ, которые купили квартиры в самостроях, или квартиры, узаконенные судами, или квартиры в домах, на которые были выданы заведомо незаконные разрешения чиновниками... Я многократно говорил, что, согласно Градостроительному кодексу, очистные сооружения имеют охранную зону 500 метров. Но Бзугинские очистные сооружения все застроены многоквартирными домами, которые стоят в 50 метрах от очистных. Аналогичная ситуация в водоохранных зонах моря и горных рек. То, что Сочи за несколько лет агрессивной застройки перестал существовать как курорт - это факт. Но чтобы он не погиб вообще, чиновники судов, администрации, депутаты должны прекратить его уничтожать", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник митинга, лидер общественного экологического совета Сочи Владимир Остапук.

В 2011 году мэр Сочи Анатолий Пахомов заявлял, что программой строительства олимпийских объектов и развития курорта предусмотрена реконструкция и модернизация существующих, а также постройка новых очистных сооружений, в том числе Бзугинских. Мэрия Сочи 25 декабря 2013 года приняла на свой баланс первую очередь Бзугинских очистных сооружений и передала их водоканалу. Вторая очередь будет введена в строй в конце 2014 года, в феврале этого же года сообщила пресс-служба инвестора проекта строительства ОАО "Евразийский".

"Нам предки в наследство оставили прекрасный город... Но временщики от власти... всего лишь за нескольких лет уничтожили город как курорт. Уничтожили атмосферу, дух курорта. Сочи уже не здравница, а доходное место", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница митинга, жительница Хосты Людмила Горяева.

Участница митинга Ирина Лавринович приехала на митинг из микрорайона Малый Ахун. По ее словам, "жители Ахуна уже пять лет борются с 9-этажным самостроем..., который решениями судов признавался то к сносу, то к узакониванию".

"Последнее решение суда о сносе вступило в силу в июне 2017 года, но застройщик распродал 120 квартир, и там теперь живут около 500 человек из разных регионов России. Нагрузка на микрорайон увеличилась не только на социальные объекты - детские сады, школы и поликлинику, но и на машиноместа, на сети ЖКХ", - рассказала Лавринович корреспонденту "Кавказского узла".

"Стройки и продажи жилья на курортах приносят огромные доходы, но не Сочи и сочинцам, а лично тем, в чьих карманах оседают деньги покупателей самостроев", -считает она.

"За последние несколько лет сочинцы отмечают снижение качества жизни и оценивают условия жизнедеятельности как неблагоприятные. Причиной ухудшения качества жизни явилось, в первую очередь, незаконное, неконтролируемое жилищное строительство, приведшее к непомерному и неконтролируемому росту населения города Сочи за счет граждан, приобретающих жильё в новостройках, часто являющееся самостроем и появившееся в городе в силу нарушения ряда федеральных законов", - говорится в итоговой резолюции митинга (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Авторы резолюции, под которой стоит более пятидесяти подписей, потребовали исполнения судебных решений о сносе самовольно возведенных построек и привлечения к ответственности лиц, причастных к их легализации.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Сочи скептически отнеслись к принятой на митинге резолюции (приведенные частные мнения не являются репрезентативным опросом и не отражают мнение всех жителей города).

"Куда я только не обращался - реакции ноль! Живу на Мамайке. На наш микрорайон страшно уже смотреть. Никто не наказан и ничего не меняется. Нужно менять систему и власть", - сказал военный пенсионер Сергей Берносовский.

Жительница микрорайона Дагомыс Надежда Никифорова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что лично ставила в известность чиновников о том, что курортное поселение Дагомыс уничтожается варварским строительством, но реакции никакой не последовало.

"Стройки продолжаются. Распродаются даже береговые зоны общего пользования, на которые ставят высотные дома", - сказала она.