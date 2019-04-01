Участники митинга в Волгограде обвинили власти в закрытии предприятий и низких зарплатах

01 апреля 2019, 05:22

В Волгограде прошел митинг в формате "открытого микрофона". Семь ораторов рассказали 50 участникам о проблемах региона, в числе которых закрытие предприятий, низкие зарплаты бюджетников и высокий уровень безработицы.

Митинг под названием "Молодежная весна", организованный Сталинградским обкомом комсомола, прошел 31 марта в 16.00 по местному времени (15.00 мск) в Краснооктябрьском районе Волгограда на площади Металлургов. На акцию пришли комсомольцы Волгограда и Волжского, члены калачевского регионального отделения движения «Левый Фронт», представители штаба Навального и профсоюзных организаций. В руках активисты держали плакаты «Мы устали, уходите», «Государство не лезь в карман народа» и другие. У импровизированной трибуны комсомольцы держали растяжку «Дальше действовать будем мы». Всего в акции приняло участие около 50 человек, передает присутствовавший на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

"Акция согласована на сто человек, но, как видим, пришла лишь половина от заявленных участников. Это был у нас такой эксперимент, сколько заинтересованных людей придет на нашу акцию. Приглашали через соцсети молодых людей разных политических взглядов высказаться о том, что они думают об экономической и политической ситуации в стране и в регионе. Общение демократическое, в формате "открытого микрофона", - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» организатор митинга, первый секретарь Сталинградского обкома комсомола Зарина Асланова.

Митинг продлился около полутора часов, в течение которых выступили семь ораторов. Помощник депутата Волжской городской думы Олег Кравченко рассказал, что за последние пять лет в районах Волгограда стали закрываться маршруты электротранспорта. В частности, в 2016 году прекратились выезды троллейбусов в Красноармейском районе города, а в 2017 году - в Кировском районе.

"Троллейбусы муниципальных предприятий сменили автобусы какой-то транспортной компании", - возмутился помощник депутата.

Кроме того, он указал, что за последнее время закрылись крупные волгоградские предприятия, например, тракторный завод, "Химпром", а также закрываются мелкие предприятия

«Губернатор ездит по области, встречается с людьми. СМИ освещают его деятельность, а мы задаем вопросы, в чем эффективность и польза его работы?» - задался вопросом Олег Кравченко.

Представитель штаба Навального в Волгограде, студент Евгений Кочегин напомнил на митинге о низких зарплатах работников бюджетной сферы. Он напомнил, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встречался с президентом России Владимиром Путиным и доложил ему о выполнении его майских указов (указ президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики").

В упомянутом указе установлено "повышение к 2018 году средней заработной платы средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе", а также "работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе".

«Сейчас средняя зарплата в нашей области 30380 рублей. То есть простой учитель в школе должен получать не меньше этой суммы. У меня преподаватель... доцент и кандидат наук получает 26500 рублей, хотя согласно указу должен получать более 60 тысяч рублей», - заявил Кочегин.

В Волгоградской области «идет целенаправленное банкротство имущества профсоюзов» и передача их в частные руки, заявил корреспонденту "Кавказского узла" председатель территориального профсоюза РФ Юрий Ломакин.

«Роль профсоюзов сейчас свелась к отдаче своего имущества по велению из администрации области. Имущество намерено вводится в банкротство. Противостоять этому на низовом уровне профсоюзы не могут, а руководящие органов профсоюзов идут на соглашательство», - заявил он.

По словам Ломакина, в Волгоградской области за последние восемь лет численность членов профсоюзов уменьшилась с 650 тысяч до 240 тысяч человек.

«Но низовые организации продолжают вести активную борьбу за права трудящихся», - при этом отметил он.

В конце митинга была принята резолюция, в которой приведены следующие требования: прекратить разрушение предприятий в регионе, остановить повышение налогов и тарифов на услуги ЖКХ, обеспечить рабочими местами молодых специалистов, создать удобную городскую среду, развивать электротранспорт и создать инфраструктуру для занятий спортом. По словам организаторов, резолюция будет направлена депутатам фракций КПРФ в областной и государственных думах. Закончился митинг в 17.20 по местному времени (16.20 мск).

Корреспондент "Кавказского узла" опросил волгоградцев, проходивших через площадь Металлургов. Прохожие высказались одинаково благосклонно к участникам акции. Приведенные частные мнения не являются репрезентативным опросом и не отражают мнение всех жителей города.

«С такой повесткой можно было пол Волгограда собрать», - сказала индивидуальный предприниматель Евгения Задорожняя.

«Троллейбусы действительно прикрыли. Боюсь, что и метроэлектротранспорт закроют. У нас и так не самый чистый город в мире по экологии. А тут еще и усугубляют ситуацию», - сказал пенсионер Анатолий Петрухин.

«Я на тракторном заводе всю жизнь проработал. А теперь там руины, как после Сталинградской битвы. Неужели нельзя было сохранить завод, переориентировать его как-то, госзаказами завалить. Подло это», - сказал пенсионер Семен Иванов.

«Я будущий педагог. Учусь в педуниверситете. Кому я нужна в этой стране - непонятно, раз зарплаты мизерные?» - задалась вопросом студентка Елена Козырева.