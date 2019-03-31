31 марта 2019, 17:22

Ошибка водителя названа причиной аварии на автогонках в Геленджике

Водитель внедорожника, попавшего в аварию во время гонок в Геленджике, допустил ошибку на сложном участке маршрута, предположили организаторы соревнований. Пострадавший водитель экипажа переведен из реанимации в палату.

Как писал "Кавказский узел", во время автогонки по трассе ралли-рейда в Геленджике 30 марта спортивный внедорожник на крутом подъеме перевернулся и опрокинулся в овраг. В оперативных службах и Минздраве сообщили, что в результате аварии один человек погиб, а еще один получил тяжелые травмы. Погибший - второй пилот, пострадавший - водитель автомобиля, 45-летний житель Ростовской области.

Авария произошла из-за ошибки пилотирования автомобилем, считают в Краснодарской краевой федерации автоспорта. Сам автомобиль целиком соответствовал уровню сложности трассы, перед гонками он прошел необходимую проверку.

"Был сложный профиль дороги, это внедорожная трасса, [была допущена] ошибка в прокладке маршрута", - приводит сегодня слова представителя федерации ТАСС.

Пострадавший водитель экипажа сегодня утром был переведен из реанимации в палату, сообщил заместитель главврача Геленджикской городской больницы Геннадий Орлов. По словам Орлова, "состояние пациента стабильное, средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному".

Примечание:

"Автомобилисты из Дагестана задержаны после гонок в Краснодаре", "Пользователи соцсетей и власти разошлись в оценках организации "Формулы-1" в Сочи", "Шесть человек стали жертвами ДТП на Кубани".

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