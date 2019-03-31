31 марта 2019, 13:39

Закрыто движение через перевал в Армении

Закрыта автодорога через перевал Варденяц, проезду по многим трассам в Армении мешают туман, гололед и снегопад, сообщило МЧС.

По данным на 10.00 (9.00 мск), труднопроходимы дороги Сотк - Карвачар и Ванадзор - Дилижан, а проезд по отрезку Сараван - Зангер и участок трассы Ереван - Мегри затруднен для машин с прицепом.

На межобщинных дорогах регионов Апарана, Арагаца, Амасии и Ашоцка гололед, на перевале Мегри в Сюнике идет снег. На Дилижанских поворотах, на участке Горис - Каджаран и на Мегринском перевале – туман, сообщило на своем сайте МЧС Армении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в расположенном близ перевала Варденяц Ехегнадзоре без осадков, температура воздуха +7, скорость ветра 5 метров в секунду. Ночью ожидаются слабые осадки, температура составит +6, ветер усилится до 10 метров в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов, что позволит получить более точные прогнозы. Кроме того, сервис доступен и в легкой версии.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, 1 марта обильный снегопад привел к проблемам на дорогах по всей Армении. За сутки 1 марта спасатели вызволили из снежного плена около 2000 машин. 3 марта из-за большого количества выпавшего снега были закрыты перевал Варденяц и дорога Берд - Чамбарак.

Примечание:

"Аэропорт Кутаиси возобновил работу", "Военно-Грузинская дорога открыта в спецрежиме", "Порт Батуми закрыт из-за непогоды".

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