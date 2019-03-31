Казино при отеле в Батуми. Фото Юлии Кашеты для "Кавказского узла".

31 марта 2019, 12:40

Постояльцы отеля в Батуми были эвакуированы после сообщения о бомбе

Полиция ночью несколько часов обыскивала гостиницу "Шератон" в Батуми после сообщения о бомбе, постояльцы были эвакуированы. Сообщение оставлено с целью сорвать работу казино при отеле, предположили сотрудники гостиницы.

Отель "Шератон" в Батуми. Фото Юлии Кашеты для "Кавказского узла".В Центр оперативного управления неотложной помощи Грузии сегодня ночью поступило сообщение о том, что в казино, расположенном в здании гостиницы, заложена бомба.

"Позвонили в 112 и сказали, что в нашем казино бомба и она взорвется в течение получаса", - приводит сегодня слова менеджера казино Шоты Амиранашвили "Спутник Грузия".

Приехавшие на место правоохранители эвакуировали персонал и постояльцев гостиницы, саперы и кинологи обследовали здание, информация о бомбе не подтвердилась.

Сотрудники гостиницы предполагают, что сообщение о заложенной взрывчатке мог оставить либо конкурент, либо один из недовольных игроков. "Субботний вечер – самый загруженный день в неделе... это сделано теми людьми, кто хорошо в этом разбирается", - цитирует Амиранашвили "Грузия online". 

Полиция возбудила уголовное дело по статье «ложное сообщение о терроризме», ее санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы, пишет "Новости Грузия".

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2016 года сотрудники "Телеканала 25" в Батуми были эвакуированы из-за сообщения о бомбе.
Примечание:

"Две семьи эвакуированы в Аджарии после схода оползня", "Пять человек пострадали при взрыве в Батуми", "В Тбилиси из-за сообщения о бомбе саперы проверили тренировочную базу футбольного клуба "Динамо".

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