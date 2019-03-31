пожарные на фабрике в Нальчике. Фото: скриншот https://www.instagram.com/p/Bvo3eCah3qm/

31 марта 2019, 05:25

Пожар на фабрике в Нальчике потушен

Пожарные расчеты погасили огонь, загоревшийся на кондитерской фабрике в столице Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", пожар в здании кондитерской фабрики на улице Северная в Нальчике произошел 30 марта. По данным МЧС, один человек получил ожоги, он был доставлен в Республиканскую клиническую больницу. К 19.23 мск огонь был локализован.

Пожар был полностью ликвидирован в 03.02 мск 31 марта, сообщило Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте. Площадь огня, по данным спасателей, составила 2500 квадратных метров, в тушении пожара участвовали 83 человека и 20 единиц техники. 

Информации и причинах возгорания пока не поступало.

Примечание:

"Жители села в Кабардино-Балкарии пожаловались на аварийное состояние школы", "Пожар на рынке в Нальчике спровоцировал дискуссию в соцсетях", "Торговцы рассказали о пожаре на рынке в Нальчике".

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