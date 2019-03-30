Пикеты с критикой Путина вызвали недовольство пожилых волгоградцев

30 марта 2019, 20:30

Два одиночных пикета с критикой Путина прошли сегодня в центре Волгограда. Пожилые прохожие агрессивно реагировали на плакаты, а молодые люди поддерживали пикетчиков, сообщили активисты Ольга Карпухнова и Владимир Тельпук.

Ольга Карпухнова сегодня стояла на аллее Героев с 13.00 до 16.00 по местному времени (с 12.00 до 15.00 мск) с плакатами «Свобода и равенство!», «Путин, уходи!» Владимир Тельпук проводил пикет на противоположной стороне проспекта Ленина с плакатами «Путин продал Россию Америке? Газпром, Сбербанк» и «Путин – враг России?» Пенсии, налоги, ЖКХ» с 15.00 до 17.00 по местному времени (с 14.00 до 16.00 мск).

«Высказывания прохожих сегодня категоричные, вплоть до того, что пожилые женщины обзывались. Причем, когда я стояла с плакатом против пенсионной реформы и низких пенсий, они были мои первые друзья. А сегодня обзывали меня, спрашивали, за сколько я продалась, не агент ли я и «пятая колонна». Откуда только слова такие знают?» - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Ольга Карпухнова.

При этом, по ее словам, молодежь поддержала ее. «Но большой успех у меня у молодежи, много со мной фотографировались, и машины сигналили. Один молодой человек спросил, как к моим пикетам относится моя семья. Сказал: «Ах, если бы у меня мама или бабушка вышли как вы, как было бы здорово». Двое мальчишек спасли меня от мужика, который собирался вырвать плакат про Путина - они меня прикрыли. У молодежи - полная поддержка, у стариков – полное отторжение», - отметила Ольга Карпухнова.

Активистка сообщила, что люди среднего возраста спрашивали, кого она предлагает на место президента. «Я сказала, что просто выражаю свое мнение, а предлагать будем, когда будут выборы. Некоторые спрашивали, от какой я партии, я отвечала, что поддерживаю Сулакшина. Также подходила комсомольская активистка, звала меня на свой митинг, но я сказала, что не приду, потому что на прошлом митинге коммунистов, на котором я была, не было никакой конкретики», - рассказала Ольга Карпухнова.

Владимир Тельпук также рассказал о том, что прохожие по-разному реагируют на его плакаты.

«Нам выставляют повышенные тарифы за услуги ЖКХ, а акции Газпрома и Сбербанка находятся в управлении США, торгуются на американской бирже. Если акции торгуются на американской бирже, они должны соответствовать американским законам», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» тематику своих плакатов активист.

«Прохожие реагируют по-разному – молодежь в основном благодарит. Пожилое поколение относится ко мне с опаской, говорят: «Ничего не выйдет» и «Зря стоишь». Но когда начинаешь говорить конкретно, соглашаются, что пенсии очень маленькие, налоги большие, цены на ЖКХ очень высокие», - рассказал Владимир Тельпук.

По его словам, целью пикетирования является привлечение общественного внимания к проблемам страны. «Чтобы люди понимали, что кому-то не все равно. Молодые люди подходят ко мне иногда, жмут руку и говорят: «Спасибо». За это все бы отдал», - отметил Владимир Тельпук.

Полицейские во время акций не подходили к активистам. «Они наблюдают издалека», - рассказала Ольга Карпухнова.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 марта Ольга Карпухнова и Владимир Тельпук в Волгограде также провели одиночные пикеты с критикой властей за низкие пенсии, грязный город и высокие тарифы ЖКХ. 23 марта Ольга Карпухнова выходила на пикет в Волгограде, поддержав призыв политика Степана Сулакшина к "мирной революции".