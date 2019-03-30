Отмена боя чемпиона из Кабардино-Балкарии разочаровала фанатов

30 марта 2019, 15:32

Уроженец Баксана, чемпион Absolute Championship Berkut в легком весе Али Багов дисквалифицирован на полгода за отказ от сегодняшнего участия в турнире по смешанным единоборствам в Краснодаре. Многие купили билеты на турнир, чтобы посмотреть на поединок, посетовали болельщики.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2018 года Али Багов досрочно победил на турнире Absolute Championship Berkut (ACB-86) в Москве, нокаутировав бразильца Глеристоне Сантоса.

За день до поединка на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA-94) Багов провалил взвешивание и отказался от боя с Хусейном Халиевым, сообщил президент лиги Алексей Яценко. "На взвешивании Багов не уложился в рамки категории, показав на весах 1,7 килограмма свыше лимита. Особым решением Атлетической комиссии лиги спортсмен был допущен к участию, однако он отказался от боя", - рассказал Яценко.

Он уточнил, что боец сгонял перед поединком 20 килограммов, передал 29 марта ТАСС.

"Мы объяснили Али Багову, что он не сможет овладеть поясом чемпиона даже в случае победы, по причине того, что он провалил взвешивание. Услышав это, он ответил: не будет пояса, я не буду драться", - рассказала глава атлетической комиссии ACA Ли Дойли. По ее словам, за нарушение условий контракта Багов отстранен на полгода, информировал сегодня Fighttime.

Сам Али Багов по состоянию на 15:30 мск 30 марта не прокомментировал отмену боя в своем Instagram.

Организаторы турнира позиционировали поединок между Баговым и Халиевым как главный бой сегодняшнего вечера. "Выступая с 2009 года, Али стал одним из наиболее авторитетных бойцов ММА", - отмечается на сайте АСА.

Болельщики выразили свое разочарование. "А то, что ползала шло, чтоб посмотреть этот бой, это ничего?" - написал в группе АСА в Instagram пользователь aaavakyan039. "Кард без Багова не очень интересен", - резюмировал пользователь natediaz348.

"Лига выставила билеты на продажу и обещали три чемпионских [боя]. Мы купили четыре билета еще два месяца назад.И все три боя отменили. <...> это полное несоответствие того, что продали, тому, что показывают", - написал сегодня пользователь sh600666 в группе "ЧП Нальчик" в Instagram. Публикация об отмене боя, которую он прокоментировал, вызвала активное обсуждение. За четыре часа ее прочитали более 24,6 тысячи пользователей, которые оставили 155 комментариев. Комментаторы поспорили о том, должен ли был Багов проводить бой, несмотря ни на что.