Доклад Госдепа привел к спорам между властью и оппозицией в Грузии

30 марта 2019, 07:50

В отчете о международной стратегии по контролю за оборотом наркотиков Государственного департамента США Грузия вошла в список стран, где денежные средства от международного оборота наркотиков легализуются, проходя через систему банковских переводов. Банковское мошенничество и киберпреступность названы основным источником незаконных доходов в Грузии. Представители власти считают, что в отчете Госдепа есть фактические ошибки. Проблемы с отмыванием денег и торговлей наркотиками в последнее время актуальны в Грузии, заявил представитель оппозиции.

"Большая часть незаконных доходов в Грузии связана с банковским мошенничеством, киберпреступностью, незаконным присвоением средств. Несмотря на то, что правительство начало параллельное финансовое расследование по делам наркопреступления, мало твердых доказательств для того, чтобы предполагать, что значительный объем нелегального дохода, полученного от торговли наркотиками, отмывается через официальную финансовую систему. Однако, поскольку Грузия находится в значительном и хорошо сформированном коридоре для контрабанды, с большой вероятностью, происходит контрабанда наличных и отмывание денег", - говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США о международной стратегии контроля за оборотом наркотиков, опубликованном 28 марта на сайте ведомства.

"Правоохранительные органы Грузии должны разработать тактический подход для активизации обмена информацией и сотрудничества между соответствующими органами, объединить разведывательные данные и ресурсы для борьбы с финансовой преступностью. Также Грузия должна предпринять шаги по контролю игровой индустрией", - говорится в сообщении Госдепартамента.

Доклад Государственного департамента США очень важен по своему содержанию, но в нем допущены некоторые неточности. Упомянутые в докладе проблемы, связанные с наркотиками и киберпреступностью, являются главными проблемами в мире, считает глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе.

"Отчет очень важен для нас. Что касается незаконного оборота наркотиков, вы знаете, что этот географический район всегда был проблемой в этом отношении. Поэтому мы активно работаем с нашими западными коллегами, и многие преступления были предотвращены", - заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в эфире телекомпании "Имеди" (перевод корреспондента "Кавказского узла").

"В последнее время департамент чаще стал допускать фактические ошибки в отчетах.... Например, написано, что есть отмывание денег, и написано также, что культивация наркотиков в стране легальная, что в действительности не так. Всем хорошо известно, что культивация наркотиков, марихуаны, не является легальной в стране", - цитирует вице-спикера парламента Грузии Тамар Чугошвили "Грузия Online".

В начале ноября 2018 года правительство Грузии решило отозвать из парламента законопроект о культивировании конопли для производства фармацевтических и косметических средств на экспорт. Эта инициатива, выдвинутая в сентябре 2018 года, вызвала критику депутатов парламента, а оппозиционное движение "Сила в единстве" предложило парламентариям наложить конституционный запрет на производство и экспорт конопли.

"Отмывание денег, торговля наркотиками и полученные нелегальные средства стали теми проблемами, которые в последнее время актуальны в Грузии и поэтому неудивительно, что они отражены в отчете Госдепартамента США", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Серги Капанадзе.