Ростовский суд арестовал двух чиновников

29 марта 2019, 22:15

Суд в Ростове-на-Дону сегодня заключил под стражу на два месяца бывшего главу областного Минстроя Николая Безуглова и главу "Ростовоблстройзаказчика" Сергея Мищенко по делу о злоупотреблениях при строительстве "Ростов Арены".

Как писал "Кавказский узел", 28 марта на Николая Безуглова, до мая 2018 года занимавшего пост министра строительства Ростовской области, завели уголовное дело. Сегодня бывшего министра задержали.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону решил на два месяца арестовать как Николая Безуглова, так и подозреваемого по тому же делу директора госучреждения "Ростовоблстройзаказчик" Сергея Мищенко. Следователь аргументировал ходатайство об аресте Мищенко тем, что тот в силу своей должности и авторитета может оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства. Защита, в свою очередь, просила не заключать его под стражу, поскольку Мищенко нуждается в лечении, информировал "Коммерсант".

"Имеются данные о том, что соучастник Мищенко Безуглов встречался и оказывал воздействие и на сотрудников министерства, и на сотрудников управления Госэкспертизы, и на сотрудников "Ростовоблстройзаказчика", - процитировал следователя ТАСС.

По версии следствия, чиновники при подготовке стадиона к чемпионату мира по футболу распорядились оплатить поставку и укладку крупнозернистого песка, в кто время как на самом деле использовался более дешевый мелкий песок. Разница в стоимости песка составила более 223 миллионов, сообщил "Блокнот - Ростов-на-Дону".

В 2017 году Николай Безуглов в должности главы ростовского Минстроя курировал возведение стадиона "Ростов Арена", строившегося к чемпионату мира по футболу 2018 года. Новости о подготовке и проведении чемпионата мира по футболу в России на юге страны опубликованы "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Мундиаль 2018 на Кавказе".

На сайте Ленинского районного суда Ростова-на-Дону по состоянию на 22:15 мск 29 марта нет данных об аресте Безуглова и Мищенко. К этому же времени не появилось информации об этом деле на сайтах областного Следственного управления и Минстроя Ростовской области.