Активисты назвали спонтанным решение перекрыть въезд в Назрань

29 марта 2019, 14:24

Трасса "Кавказ" на въезде в Назрань была перекрыта не в результате провокаций, а из-за недовольства молодежи тем, что митинг в Магасе закончился безрезультатно, рассказали активисты. Поводом для сопротивления силовикам в столице Ингушетии стала попытка разогнать протестующих во время утреннего намаза, уточнил сопредседатель Конгресса ингушского народа Ахмет Погоров.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта жители Ингушетии, требующие отставки Юнус-Бека Евкурова, без санкции властей продлили митинг, что привело к стычкам с силовиками. Они покинули Магас лишь 27 марта после того, как власти пообещали разрешить новый митинг через пять дней, а организаторы призвали митингующих разойтись. Позднее сотни человек на несколько часов перекрыли трассу "Кавказ" на въезде в Назрань и освободили ее только после уговоров лидеров протеста. Активистам было непросто убедить молодежь разблокировать трассу, признали организаторы митинга.

Блокировка "Экажевского круга" на въезде в Назрань была не результатом провокаций, а спонтанной инициативой молодежи, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Алихан Тимурзиев. "Часть молодежи, которая была на площади [в Магасе], решила пойти к "Экажевскому кругу" и блокировать его. К 11.00 [27 марта] мы перекрыли трассу. Последняя машина проехала в 11.20. Все произошло спонтанно", - сказал он.

Уговоры старших разблокировать трассу поначалу не действовали, так как у стихийной акции не было организаторов, а ее участники отказывались брать на себя ответственность за решение, уточнил Тимурзиев.

"К кому бы организаторы митинга ни подходили, они получали ответ: "Я не организатор, не могу трассу открыть". Действительно, это была спонтанная акция, у нее не было организаторов, которые принимали решение и с кем бы старшие могли переговорить и прийти к какому-то итогу. Каждый был сам по себе, каждый для себя решил, что будет там стоять", - рассказал участник блокировки трассы.

Он пояснил, что многие молодые люди были раздосадованы тем, что митинг в Магасе не дал результата. "Сегодня тебе говорят: "Приходи на митинг", потом говорят: "Иди домой и приходи через пять дней". Это многим из молодежи не понравилось. Прийти, постоять, покричать и потом по домам – это же не дело. Нужны конкретные действия и решения. Поэтому молодежь решила провести такую акцию и долго не расходилась", - рассказал Алихан Тимурзиев.

28 марта активисты убедили молодежь не повторять стихийные акции, рассказал ранее "Кавказскому узлу" член Совета тейпов Ахмед Барахоев. "Никакой радикальной направленности у молодежи нет. Молодежь успокоилась. Мы провели важную дискуссию", - сказал он.

Трасса была заблокирована не в результате провокаций, подчеркнул Алихан Тимурзиев. "У нас маленькая республика, и если бы эта акция была связана с властями, об этом все бы сразу узнали. Да, провокации возможны, но это может быть один человек, который совершает что-то противозаконное во время митинга. А такая большая акция с участием молодежи, которая всегда поддерживает организаторов митингов, не может быть провокацией", - пояснил он.

Сейчас у участников акции у "Экажевского круга" нет никаких разногласий с организаторами митингов, и в дальнейшем они будут координировать свои действия с лидерами протестного движения, заверил Алихан Тимурзиев.

Митингующих в Магасе возмутила попытка разгона во время намаза

Сопредседатель Конгресса ингушского народа Ахмет Погоров рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что до самого окончания стихийной акции на трассе "Кавказ" был уверен, что это результат провокации.

"До момента, когда они послушались меня, и мы вместе покинули этот перекрёсток и трассу "Кавказ", я допускал, что это провокация, так как в наших планах ни ранее, ни в этот день такого не было. В беседах с молодежью я понял, что это был "крик души". Уговорить было очень тяжело, все наши общие попытки и мои личные пять попыток были тщетны", - рассказал Погоров.

Безоговорочное подчинение младших старшим, которое является одной из основ традиционного общества, в Ингушетии носит "практически универсальный характер". Однако в последние годы в связи, в частности, с глобализацией и появлением соцсетей в республике наблюдается "ослабление поколенческих иерархий", молодежь постепенно получает право голоса, рассказали руководитель научного направления "Политическая экономия и региональное развитие" института Гайдара Ирина Стародубровская и глава Центра региональных исследований и урбанистики Российской академии народного хозяйства и госслужбы Константин Казенин в опубликованном 28 марта докладе "Граница времен. Как протесты меняют ингушское общество".

Акция протеста в Магасе утратила мирный характер из-за попытки силовиков разогнать митингующих во время утреннего намаза, подчеркнул Ахмет Погоров. "Молящихся это оскорбило и вызвало их гнев, и они стали сопротивляться", - сказал он.

Организаторам митингов уже сложно контролировать протестные настроения, считает активист Бекхан Хашагульгов. "Народное недовольство уже не ограничивается определенным кругом людей. Оно стремительно развивается и уже сложно контролируется. После соглашения о передаче земель люди пытались цивилизованно выйти из этой ситуации, но попытка провести закон о референдуме оскорбила людей. Это все накопилось, и люди сейчас "выпускают пар" подобными акциями, блокированием улиц", - сказал Бекхан Хашагульгов корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, что в ночь на 28 марта автомобилисты провели в Назрани массовый стихийный автопробег, после чего в город были направлены дополнительные отряды силовиков, сообщили активисты. Однако днем 29 марта обстановка на улицах была спокойной, рассказали горожане.

На "Кавказском узле" размещен полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). С анализом новой линии чечено-ингушской границы, который выполнили картографы, можно ознакомиться в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". Кроме того, "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".