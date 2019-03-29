Зоопарк закрыт в Махачкале после проверки

29 марта 2019, 14:18

Специалисты нашли нарушения норм содержания животных в частном передвижном зоопарке, временно расположенном в столице Дагестана, сообщила сегодня прокуратура.

По данным ведомства, в передвижном зоопарке экзотические животные содержатся в надувном шатре без дневного света и вентиляции, а на входе для посетителей нет дезковрика. Кроме того, владелец зоопарка не проводил ветеринарные мероприятия для профилактики болезней животных, и документы на них не соответствовали требованиям законодательства, сообщила прокуратура Дагестана.

Проверку провели специалисты махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры, комитета по ветеринарии, управлений Росприроднадзора и Минприроды. В адрес владельца зоопарка внесено представление и возбуждено дело по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных). "По результатам рассмотрения актов реагирования предпринимателем принято решение о закрытии частного зоопарка", - сообщило сегодня ведомство на своем сайте.