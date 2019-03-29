Власти Махачкалы начали снос многоэтажного самостроя

29 марта 2019, 08:40

Многоэтажный дом в микрорайоне "Новый город" построен на участке, зарезервированном под строительство школы, объяснила мэрия Махачкалы начатый 28 марта снос здания.

По данным мэрии, земельный участок, на котором был построен семиэтажный дом, ранее был передан управлению образования Махачкалы в постоянное пользование. Оно должно было получить разрешение на проведение монтажных работ и зарегистрировать участок в собственность муниципалитета. Однако управление образования не сделало это вовремя, в связи с чем земля незаконно досталась застройщику, который построил многоэтажку на участке, где должна была быть школа, заявила администрация Махачкалы.

Руководство мэрии Махачкалы обвинило сотрудников управления образования в срыве госпрограммы строительства школ и детсадов. Чиновники управления забыли заранее оформить в муниципальную собственность участки, на которых предполагалось строить новые школы. В результате на эти участки заявили права третьи лица, заявила пресс-служба мэрии Махачкалы 22 марта. Уволенный руководитель управления образования Захир Каидов при этом настаивает, что лишился поста необоснованно.

Суд постановил снести дом еще в августе 2018 года, но застройщик не сделал этого. Мэрия решила сама заняться сносом с последующей компенсацией расходов. Работы проводились с привлечением специализированной техники, на месте для обеспечения правопорядка присутствовали представители правоохранительных органов, говорится в сообщении, опубликованном 28 марта на сайте мэрии.

"Глава города с первого дня перед нами поставил задачу вернуть в собственность муниципалитета все земли, захваченные третьими лицами. Обращение жителей микрорайона "Новый город" стало решающим. Мы не стали ждать, пока застройщик самостоятельно снесет объект, согласно решению суда, а сносим его сами с привлечением спецтехники", - приводятся слова замначальника управления архитектуры и градостроительства города Магомеда Гаджиева в сообщении администрации.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2018 года на тот момент еще врио главы Дагестана Владимир Васильев после критики городской архитектуры Махачкалы заявил, что в городе будут сносить все незаконно построенные объекты. Позднее служба судебных приставов республики опубликовала список объектов, подлежащих сносу, в котором было около 50 домов. Однако, по данным пресс-службы мэрии Махачкалы, суды на тот момент вынесли решение о сносе более 200 незаконно построенных объектов. В ноябре 2018 года для борьбы с самостроями в Дагестан были направлены специалисты Минстроя.