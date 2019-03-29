Астраханка отсудила 1,5 миллиона рублей за смерть мужа из-за врачебной ошибки

29 марта 2019, 09:37

Суд в Астрахани решил взыскать с больницы 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда местной жительнице за смерть ее мужа в результате ошибок в лечении.

По данным прокуратуры, супруга пациента, умершего в городской больнице имени Кирова, через суд потребовала от медучреждения компенсацию морального вреда за некачественное оказание медицинской помощи.

Трусовский районный суд Астрахани удовлетворил иск и взыскал в пользу вдовы 1,5 миллиона рублей, пишет со ссылкой на сотрудника прокуратуры области "Интерфакс-Юг".

По словам старшего помощника прокурора Трусовского района Астрахани Анны Базаралиевой, в суде установлено, что врачи недооценили тяжесть состояния пациента, который жаловался на боли в животе, и несвоевременно диагностировали у него острый аппендицит.

Верный диагноз мужчине врачи установили только через пять дней после госпитализации, однако запоздалая хирургическая операция и несвоевременная противовоспалительная терапия не спасли жизнь пациента, который скончался от развития гнойной инфекции, сообщает со ссылкой на Базаралиеву "КаспийИнфо".

Комментариев от представителей больницы и министерства здравоохранения области относительно решения суда пока не поступало. Сообщений об этом на сайтах ответчика и Минздрава региона, по данным на 06.30 мск 29 марта, не было.

"Кавказский узел" также информировал, что в феврале 2018 года заведующий отделением областной детской клинической больницы в Астрахани был обвинен в том, что допустил ошибки в лечении двухмесячного пациента, в результате чего тот скончался.