Абдурашид Магомедов признал практику профучета в МВД Дагестана

29 марта 2019, 04:45

Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов заявил, что в МВД республики нет профучета экстремистов, однако ведомство вело и продолжит вести "профучет лиц, склонных к совершению преступлений". Он также ответил на недовольство популярного в республике актера-комика и блогера Эльдара Иразиева, который заявлял о своей поставке на профучет как экстремиста, и пригласил его к себе на встречу.

Как информировал "Кавказский узел", в марте 2017 года глава МВД по Дагестану сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако в июле 2018 года жители дагестанского села Теречного пожаловались на массовую постановку на профучет. 27 февраля блогер Эльдар Иразиев заявил в видеообращении, что силовики поставили его на профучет как экстремиста после высказываний о ночных клубах.

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, говорится в опубликованном "Кавказским узлом" в разделе "Справочник" материале "Профучет в МВД РФ". На "Кавказском узле" также размещена составленная ПЦ "Мемориал" инструкция для людей, которых пытаются поставить на профучет.

Министр внутренних дел по Республике Дагестан Абдурашид Магомедов 28 марта выступил на сессии республиканского парламента с отчетом о деятельности полиции за 2018 год, после чего ответил на вопросы депутатов. В частности, депутат Рустам Курбанов задал министру вопрос о том, почему Эльдар Иразиев поставлен на профучет как экстремист, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на сессии Народного собрания.

"Что касается этого гражданина, если у него есть какие-то претензии к министерству внутренних дел по Республике Дагестан, пусть придет, мы с ним встретимся. У нас очень много людей, которые, получив какую-то известность, начинают лезть куда угодно и давать оценки всему вокруг. Какое ты имеешь моральное право давать оценку тому или иному, если тем более это не соответствует... Я не персонально об этом человеке говорю, я говорю вообще о некоторых людях, которые считают себя центром вселенной и считают, что они могут давать оценки всему. Если у него есть какие-то претензии, пусть придет, я его знаю, мы с ним все вопросы снимем", - ответил Магомедов, чьи слова вызвали аплодисменты в зале.

В Дагестане неоднократно распространялись призывы оградить местных жителей от культурных явлений и событий. В качестве обоснований звучали обвинения в отходе от традиционных ценностей дагестанского общества. В 2018 году концерты в Махачкале отменили Егор Крид, рэпер Элджей и Стас Михайлов. В борьбу за нравственность включились и артисты. Так, актер, продюсер, КВНщик, директор благотворительного фонда и помощник депутата Госдумы Ризвана Курбанова Эльдар Иразиев выступал за закрытие в Дагестане ночных клубов, сообщается в материале "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана", размещенном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

При этом глава МВД признал, что в ведомстве сохраняется практика профучета.

Профучета экстремистов в МВД Республики Дагестан нет, но есть профучет лиц, склонных к совершению преступлений, в том числе экстремистской направленности. Я вас уверяю, что за теми людьми, которые... являются сторонниками тех идей экстремистских... мы смотрим в 10 раз больше, чем за теми, кто совершает общеуголовные преступления

"Профучета экстремистов в МВД Республики Дагестан нет, но есть профучет лиц, склонных к совершению преступлений, в том числе экстремистской направленности. Я вас уверяю, что за теми людьми, которые... являются сторонниками тех идей экстремистских... мы смотрим в 10 раз больше, чем за теми, кто совершает общеуголовные преступления, и будем продолжать [следить], нравится это кому-то или не нравится, - сказал Магомедов. - Слишком много несчастья принесли вот эти вот люди, носители этой идеологии нашей республике, в том числе и со взрывами огромными, в том числе с покушениями. Вы знаете, когда под видом таких вот благоверных таких людей огромное количество наших сограждан уезжало из республики из-за того, что были опасения за семьи. И здесь я никого не осуждаю. Если человеку угрожают и вымогают с него деньги, угрожают его семье, здесь куда угодно побежит, потому что это безопасность".

Комментариями Иразиева или его представителей относительно выступления главы МВД Дагестана "Кавказский узел" пока не располагает. На странице Иразиева в соцсети Instagram сообщений по этому поводу по данным на 04.05 мск 29 марта не было.