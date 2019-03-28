Чиновник рассказал сотрудникам "Наирита" о работе с инвестором

28 марта 2019, 23:38

Бывшие работники завода "Наирит" провели акцию перед зданием правительства Армении, потребовав возобновления работы предприятия. Зарубежный инвестор уже готовит документы для реализации проекта возрождения завода, сообщил протестующим глава офиса вице-премьера.

Как писал "Кавказский узел", в ходе акции бывших работников завода "Наирит" 21 декабря 2018 года к протестующим вышел глава офиса вице-премьера Армении. Он пообещал рассмотреть проект возрождения завода "Наирит", предложенный Словацким холдингом EU-ASIA Business Finance Centre. Согласно результатам экспертизы, которую провел холдинг EU-ASIA Business Finance Centre, "Наирит" можно запустить, если вложить 127 миллионов долларов США.

Завод "Наирит", выпускавший востребованный на мировых рынках хлоропреновый каучук, простаивает с апреля 2010 года. Бывшие сотрудники предприятия регулярно проводят акции протеста с требованием восстановить работу завода. Долги по зарплате перед ними погасили еще в августе 2015 года, однако рабочие заявляют, что их вынудили при этом отказаться от выплат за задержку зарплаты. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Завод "Наирит" (Армения)".

Участникам сегодняшней акции удалось на короткое время блокировать вход в здание правительства, однако полицейские вытеснили их с этой площадки.

Участникам акции удалось встретиться с руководителем офиса вице-премьера Тиграна Авиняна Варагом Сисеряном. На этой встрече участники акции узнали, что потенциальный инвестор завода в лице холдинга EU-Asia Business Finance Centre представит некоторые документы в правительство, после чего его пригласят в Армению, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" бывший директор завода Карен Исраелян.

По его словам, чиновник заверил протестующих, что холдинг готов непосредственно заняться возобновлением деятельности завода, как только получит разрешение от правительства, и в этом случае на работу выйдут до 1500 человек.

В комментарии корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Анаит Манукян отметила, что возобновления деятельности завода бывшие работники требуют уже пять лет. По ее словам, каждый раз, когда они встречаются с представителями правительства, их заверяют в том, что "завод однозначно должен работать", но вместо конкретных шагов в этом направлении люди видят отчуждение имущества завода.

"На деле через несколько месяцев, если так будет продолжаться, директор по банкротству завода сравнит "Наирит" с землей, и этим все закончится", - отметила Анаит Манукян.

Другой участник акции Норик Каграманян указал на то, что более двух тысяч семей бывших работников завода сегодня остались без доходов. По его словам, Никол Пашинян "прекрасно знаком с проблемой "Наирита" еще до того, как он стал премьером страны".

Когда Пашинян был депутатом, он каждый раз выходил к работникам завода во время протестных акций и заверял, что вопрос будет поднят на разных уровнях в поддержку бывших работников "Наирит", отметил мужчина.

"Став премьером, Никол Пашинян сначала пообещал, что завод будет работать, и мы все в ожидании конкретных действий в этом направлении. Сегодня мы не можем на пару минут встретиться с Пашиняном, услышать из его уст - в конце концов, завод будет работать или нет?" - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Каграманян

Он добавил, что результаты проведенного аудита на заводе говорят о том, что завод на сегодняшний день способен на 60-70% работать. Также есть инвестор, но весь вопрос упирается в то, что он не может сесть за один стол с правительством и окончательно решить, что делать.