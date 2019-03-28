Обвиняемый по делу братьев Магомедовых отпущен из-под стражи

28 марта 2019, 22:06

Суд заменил содержание в изоляторе на домашний арест топ-менеджеру компании "ГлобалЭлектроСервис" Хачиму Эристову, обвиняемому по делу владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова.

Как писал "Кавказский узел", владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, с 31 марта 2018 года находятся под стражей по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. Следствие предполагает, что Магомедовы нанесли бюджету ущерб в 2,8 миллиарда рублей. Вместе с ними по этому же делу арестован бывший директор входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артур Максидов. Все трое оставлены судом под арестом до 30 июня.

Следствие просило продлить Хачиму Эристову срок содержания под стражей, но Мосгорсуд заменил ему меру пресечения на домашний арест, сообщили в пресс-службе суда. По его словам, Эристов переведен под домашний арест до 28 июня.

Судья мотивировал свое решение тем, что законных оснований для дальнейшего содержания Эристова под стражей нет. Расследование уголовного дела и ознакомление обвиняемого с материалами дела затянулись, а все доказательства по делу находятся в следственном органе, указал судья. Он также учел возраст Эристова, состояние его здоровья и то, что у Эристова есть семья.

На время домашнего ареста обвиняемому запрещено покидать свое жилье, общаться с другими обвиняемыми, потерпевшими, свидетелями по уголовному делу, отправлять и получать корреспонденцию, пользоваться телефонной связью, информировало сегодня агентство городских новостей "Москва".

На сайте Мосгорсуда по состоянию на 22:06 мск 28 марта нет информации об изменении меры пресечения Эристову.

В уголовном деле братьев Магомедовых перечислено семь эпизодов хищения, сообщило 1 апреля издание The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия. Три из семи эпизодов касаются предполагаемых хищений компанией "Глобалэлектросервис", входящей в ГК "Сумма", у Федеральной сетевой компании (ФСК). По версии следствия, "Глобалэлектросервис" в 2010-2013 годах "обратил в свою пользу" около 650 миллионов рублей, введя ФСК в заблуждение относительно реальной стоимости товаров при строительстве подстанции "Василеостровская", Нерюнгринской ГРЭС и объекта "Призейская-Эльгауголь".

"Кавказский узел" разместил в разделе "Персоналии" биографии Зиявудина Магомедова и Магомеда Магомедова.