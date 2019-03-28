28 марта 2019, 22:06

Обвиняемый по делу братьев Магомедовых отпущен из-под стражи

Суд заменил содержание в изоляторе на домашний арест топ-менеджеру компании "ГлобалЭлектроСервис" Хачиму Эристову, обвиняемому по делу владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова.

Как писал "Кавказский узел", владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, с 31 марта 2018 года находятся под стражей по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. Следствие предполагает, что Магомедовы нанесли бюджету ущерб в 2,8 миллиарда рублей. Вместе с ними по этому же делу арестован бывший директор входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артур Максидов. Все трое оставлены судом под арестом до 30 июня.

Следствие просило продлить Хачиму Эристову срок содержания под стражей, но Мосгорсуд заменил ему меру пресечения на домашний арест, сообщили в пресс-службе суда. По его словам, Эристов переведен под домашний арест до 28 июня.

Судья мотивировал свое решение тем, что законных оснований для дальнейшего содержания Эристова под стражей нет. Расследование уголовного дела и ознакомление обвиняемого с материалами дела затянулись, а все доказательства по делу находятся в следственном органе, указал судья. Он также учел возраст Эристова, состояние его здоровья и то, что у Эристова есть семья.

На время домашнего ареста обвиняемому запрещено покидать свое жилье, общаться с другими обвиняемыми, потерпевшими, свидетелями по уголовному делу, отправлять и получать корреспонденцию, пользоваться телефонной связью, информировало сегодня агентство городских новостей "Москва".

На сайте Мосгорсуда по состоянию на 22:06 мск 28 марта нет информации об изменении меры пресечения Эристову.

В уголовном деле братьев Магомедовых перечислено семь эпизодов хищения, сообщило 1 апреля издание The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия. Три из семи эпизодов касаются предполагаемых хищений компанией "Глобалэлектросервис", входящей в ГК "Сумма", у Федеральной сетевой компании (ФСК). По версии следствия, "Глобалэлектросервис" в 2010-2013 годах "обратил в свою пользу" около 650 миллионов рублей, введя ФСК в заблуждение относительно реальной стоимости товаров при строительстве подстанции "Василеостровская", Нерюнгринской ГРЭС и объекта "Призейская-Эльгауголь".

"Кавказский узел" разместил в разделе "Персоналии" биографии Зиявудина Магомедова и Магомеда Магомедова.

Примечание:

"Эксперты назвали неожиданным назначение Гаджимирзоева руководителем ПФР Дагестана", "Дагестанские журналисты назвали формальностью лишение Муртазалиева мандата депутата", "Полиция пресекла автопробег в поддержку Кадырова из-за портретов Муртазалиева, заявили жители Дагестана".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

28 марта 2019, 22:21

28 марта 2019, 22:01

28 марта 2019, 21:49

28 марта 2019, 21:21

28 марта 2019, 20:53

  • Военные эксперты указали на планомерное укрепление Азербайджаном боевых позиций

    Азербайджан придвигает свои позиции к армянским на случай широкомасштабной войны, считает военный обозреватель Самвел Агабабян. Работы на границе с Арменией активно ведутся уже полгода, сообщил военный аналитик Айк Хачикян. Армянские политологи, как и их азербайджанские коллеги, связали перестрелку близ села Бердаван с предстоящей встречей Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

Аналитика

Все статьи

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Новости

Все новости

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии