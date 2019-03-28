Сыр. Фото: Елены Синеок, Юга.ру

28 марта 2019, 15:43

Россельхознадзор отчитался об уничтожении санкционного сыра в Чечне

100 килограммов сыра европейского производства изъяты из магазина в Грозном и уничтожены, сообщили сегодня в Россельхознадзоре. Местные жители предлагают отдавать попавшие под санкции продукты нуждающимся.

Изъятый в Грозном сыр, запрещенный к ввозу в Россию, был раскатан машиной и засыпан землей, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель республиканского управления Россельхознадзора. "Процесс уничтожения санкционной продукции зафиксирован фото- и видеосъемкой", - отметил он.

В России действует запрет на ввоз на территорию страны ряда продуктов из Евросоюза, США и некоторых других стран. Указом президента России от 6 августа 2014 года такие продукты подлежат уничтожению. Российские предприниматели указали на то, что введенные санкции наносят серьезные убытки малому и среднему бизнесу

Проверки магазинов в Чечне проводятся регулярно, но случаи торговли санкционной продукцией выявляются редко, отметили в Россельхознадзоре. В последний раз это произошло еще в апреле 2018 года, когда в одном из продуктовых магазинов в Грозном были обнаружены 150 килограммов томатов, завезенных из Евросоюза.

В сентябре 2017 года по требованию прокуратуры Чечни интернет-провайдеры республики заблокировали сайт с информацией о продаже санкционных продуктов.

Жители Чечни раскритиковали уничтожение санкционных продуктов

Предприниматели и местные жители считают уничтожение санкционных продуктов расточительством. "Лучше отдали бы их нуждающимся. Какой смысл закатывать (санкционные продукты) бульдозерами в землю?" - сказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненский бизнесмен Хамид.

"Если предприниматель нарушает закон - запрет на ввоз санкционных продуктов, - то его следует наказать. Он и так наказан тем, что понес убыток. Но уничтожать продовольствие - это слишком. Почему бы не передать продукты в детдома, дома престарелых?", - процитировал корреспондент "Кавказского узла" местную жительницу Лейлу.

Примечание:

"2,7 тонны сала уничтожено в Ростовской области", "Пограничники ранили россиянина на ростовском участке госграницы", "Два предприятия на юге России попали под санкции США".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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