Жильцы аварийных домов Ленуги пригрозили властям протестами в Ереване

28 марта 2019, 02:30

Жить в аварийных домах в Ленуги опасно, но власти не решают проблему с переселением людей, рассказал староста села Гегам Казарян. Жильцы домов заявили, что если этот вопрос не разрешится, то акции протеста переместятся в Ереван. Власти обязаны решать проблему аварийных домов, так как они находятся в собственности государства, считает юрист Назели Варданян.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта жильцы аварийных домов в селе Ленуги Армении заблокировали вход в местную школу, потребовав компенсации затрат на строительство нового жилья. Администрация района пообещала напомнить о проблеме 22 семей, проживающих в непригодном жилье, правительству страны.

Власти указали на отсутствие средств на переселение из аварийного фонда

Ранее аварийных домов в селе было три, но в 2015 году по решению правительства Армении восемь семей одного из них получили по 6,6 миллионов драмов (около 13560 долларов) на покупку нового жилья, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" староста Гегам Казарян. По его словам, расселенный дом был наиболее опасным для проживания.

"Остальным жильцам обещали, что проблему решат поэтапно, выделяя раз в квартал средства", - сказал Казарян.

"В домах невозможно жить. Но проблема до сих пор не решена", - отметил сельский староста.

По его словам, на прошлой неделе губернатор Армавирской области Амбарцум Матевосян встретился с жильцами домов, попросив у них месяц-полтора для решения проблемы.

Казарян сказал, что сельского бюджета не хватит для решения проблемы аварийных домов.

«В бюджет поступает около 40 миллионов драмов (82,5 тысячи долларов) дотаций, и порядка 12-15 миллионов драмов (25-31 тысяч долларов) от налогов на землю и недвижимость», - пояснил он.

Глава села рассказал, что дома признали аварийными еще до Спитакского землетрясения, двухэтажные дома на два и три подъезда построили в 1930-х годах, в них жило руководство местного совхоза.

Землетрясение, известное как "спитакское", произошло в Армении 7 декабря 1988 года. Селом Налбанд, наиболее близко расположенное к его эпицентру, полностью ушло под землю, серьезно пострадали еще более 340 деревень и 20 городов. Город Спитак был разрушен полностью, а Гюмри (в 1924—1990 годах город назывался Ленинакан), Степанаван, Ванадзор – частично. Жертвами трагедии стали более 25 тысяч человек, не менее 500 тысяч местных жителей остались без жилья.

Жильцам не разрешили оформить в собственность жилье, так как закон запрещал приватизацию в аварийных домах, сказал Казарян.

Решение проблемы жильцов аварийных зданий села Ленуги, включая демонтаж домов, обойдется в 129,1 миллионов драмов (свыше 265 тысяч долларов), заявила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Министерства территориального управления Армении Армине Мурадян. По ее словам, ведомство совместно с Градостроительным комитетом обсуждает варианты решения жилищной проблемы.

Всего в Армении 50 домов, находящихся в четвертой степени аварийности, а также порядка 460 – в аварийности третьей степени, рассказала Мурадян.

По ее словам, к решению проблемы жильцов этих домов необходимо подходить комплексно, "а это серьезная нагрузка для бюджета". Учитывая число аварийных домов, решение проблемы может затянуться, добавила пресс-секретарь.

Она рассказала, что министерство рассматривает вариант временного расселения жильцов в дома, расположенные в других областях страны.

Комментариями от аппарата губернатора Армавирской области «Кавказский узел» пока не располагает.

Жильцы аварийных домов боятся жить в своих квартирах

"Потолок одной из двух комнат прогнулся. Там была спальня. В ней опасно оставаться, в любой момент может рухнуть потолок. Во второй комнате теперь и спальня, и гостиная, и ванная. Купаемся прямо в комнате, в тазу. Туалет на улице", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» житель одного из аварийных домов Армен Карапетян.

По словам Карапетяна, сейчас два его сына служат в армии. "Как разместимся, когда они вернутся, не знаю", - сказал он.

Карапетян рассказал, что соседи сверху попытались отремонтировать свое жилье, но все стало разваливаться, и они вынуждены были съехать на съемное жилье.

Другие соседи «затянули потолок целлофаном, чтобы штукатурка не осыпалось. На пол постелили фанеру и прикрыли линолеумом, чтобы как-то скрыть сгнившие балки. Но и фанера уже сгнила", - сказал он.

По его словам, во время дождя на входе в подъезд и в квартирах льется вода.

Карапетян отметил, что жильцы будут протестовать, пока власти не решат их жилищную проблему.

"Подождем месяц, а потом пойдем к правительству... в центр Еревана. Не исключено, что объявим голодовку. Другого варианта нет", - пояснил он.

Карапетян также рассказал, что власти предложили переехать жильцам в приграничные села, но они отказались.

«Мы здесь родились... Здесь у нас земля, которая нас кормит. Мы требуем, чтобы нас обеспечили жильем в пределах общины», - подчеркнул он.

Житель дома Мкртыч Саарян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что также не намерен покидать родное село.

«У меня тут могилы отца и брата. Все свои 30 лет я прожил здесь. Предлагают переехать в приграничные села Тавушской области» - сказал он.

Саарян уверен, что при желании власти смогут найти средства для решения проблемы с переселением жителей из аварийных домов.

"На решение нашей проблемы много не надо, и правительство в состоянии найти средства. На премии и новогоднюю елку деньги есть. Могли бы и на нашу проблему обратить внимание, чтобы избежать трагедии и не ждать телеграмм соболезнования", - сказал он.

В декабре 2018 года мэрия Еревана на своей официальной странице в Facebook сообщила, что впервые с 2005 года на площади Республики будет установлена новая елка. Ее стоимость - порядка 71 миллиона драмов (около 146650 долларов), написал пресс-секретарь мэрии Акоп Карапетян. Эти деньги стоило направить на решение социальных проблем, указали жители Армении.

"Если наша проблема не решится, мы пойдем на более крайние меры – блокируем автомобильное движение, сельсовет и даже здание областной администрации. Другого выхода не вижу», - сказал Саарян.

"Мы боимся даже ремонт делать, если что-то тронешь, все остальное следом осыплется", - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница одного из домов Марьям Карапетян. В ее семье пять человек – трое взрослых и два малолетних ребенка, сказала Карапетян.

По ее словам, после Спитакского землетрясения жителей домов выселили в разбитый на улице палаточный городок.

«Прошло 30 лет, а мы до сих пор не знаем, намерены ли власти решить нашу проблему. Стены и потолки в трещинах. Пол прогнил. Когда ребенок бегает, все... ходит ходуном. Хотим затянуть целлофаном, чтобы если штукатурка сорвалась, не навредила нам. Живем в страхе. Еще года два, и дом станет братской могилой», - считает Карапетян.

Дом лишен элементарных коммунальных удобств: чтобы искупаться, стелем целлофан на пол, сказала она.

«Воду тащим ведрами со двора. Бывает, сотню раз ходим за водой», - пояснила Карапетян.

Пенсионерка Мани Авакян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в ее семье 12 человек, старший сын арендует жилье в Армавире.

"Электропроводка протянута по стенам. Штукатурка крошится и осыпается. Стены сырые из-за дождей. Во время дождя соседка сверху тазы ставит, чтобы и нам на голову вода не лилась", - сказала она.

По ее словам, недавно в их квартире сорвалась с потолка люстра. "Хорошо, что кому-то на голову не упала", - отметила Авакян.

"В подвале бревнами укрепили свой пол, чтобы не прогибался. Но и бревна уже сгнили», - пожаловалась она.

Соседка Авакян с верхнего этажа Лариса Калашян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что на свадьбе дочери гостей принимала на улице. «Опасно, пол может осесть, и мы свалимся к соседям», - сказала она.

Юристы указали на обязанность властей решить проблему жильцов аварийных домов

Для того, чтобы решить жилищные проблемы, необходим закон, регламентирующий ответственность государства, сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

По его словам, жилищный кодекс в Армении был упразднен после распада СССР, с тех пор шагов по разработке законодательных норм не предпринималось, а жилищные проблемы накапливались годами.

"Сегодня жилищные проблемы решаются избирательно для определенных социальных групп – военных или молодых семей", - сказал Сакунц.

Несмотря на это, "жилищная проблема входит в обязанности государства по обеспечению достойного уровня жизни", - подчеркнул правозащитник.

"Решения (жилищных проблем) должны быть системные, а не выборочные", - считает Сакунц.

Власти обязаны решить жилищный вопрос, так как данные аварийные дома находятся в собственности государства, сказала корреспонденту «Кавказского узла» член палаты адвокатов Армении, юрист Назели Варданян.

Она считает, что если бы жильцы аварийных домов обратились в суд, "процесс затянулся бы на многие годы".

"Поэтому жильцам не остается ничего другого, как протестовать, чтобы привлечь внимание властей к проблеме", - пояснила Варданян.

Адвокат добавила, что владелец домов обязан провести капитальный ремонт зданий, предоставив жильцам временное жилье. «Однако реставрация обойдется дороже новых домов», - предположила она.