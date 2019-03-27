Питерские ингуши поддержали требование земляков

27 марта 2019, 22:47

Представители ингушской диаспоры Санкт-Петербурга провели одиночные пикеты на Невском проспекте с требованием отставки главы Ингушетии.

Пикетчиков запечатлел фотокорреспондент информационно-новостного портала Санкт-Петербурга MR7.ru Георгий Марков.

«Около 15:30 3-4 молодых людей проводили одиночные пикеты на Невском проспекте. Скорее всего, они были ингушами. Они выступали против Евкурова, парламента Ингушетии и против передачи части земли в пользу Чечни», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Марков.

По его словам, сотрудники полиции не помешали молодым людям провести пикет. «Они подошли к ним, записали данные, сфоткали на телефон пикетчиков с плакатами, сам плакат, и потом вели небольшую беседу. А пикетчики очень пламенно там расписывали сотрудникам полиции про беспредел», - рассказал Георгий Марков.

«‪Сотрудники полиции проверяют документы и ведут мирный диалог. Задержаний нет», - написал Георгий Марков на своей странице в Facebook, где разместил несколько фотографий с акции.

На этих фотографиях видно, что молодые люди держат плакаты, на которых написано: «Евкурова и парламент Ингушетии в отставку».

Как писал "Кавказский узел", 26 марта митинг в Магасе против закона о референдуме вылился в акцию с требованием отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Сегодня протестующие воздвигли импровизированные баррикады, блокировав федеральную трассу "Кавказ" на въезде в Назрань, и разошлись лишь после призывов лидеров протеста покинуть акцию протеста.

Массовые акции протеста в Ингушетии - результат договора Юнус-Бека Евкурова с Рамзаном Кадыровым по вопросу установления границы между республиками. Жители Ингушетии обвинили главу в передаче части ингушских земель Чечне, говорится в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".