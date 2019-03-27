27 марта 2019, 22:47

Питерские ингуши поддержали требование земляков

Представители ингушской диаспоры Санкт-Петербурга провели одиночные пикеты на Невском проспекте с требованием отставки главы Ингушетии.

Пикетчиков запечатлел фотокорреспондент информационно-новостного портала Санкт-Петербурга MR7.ru Георгий Марков.

«Около 15:30 3-4 молодых людей проводили одиночные пикеты на Невском проспекте. Скорее всего, они были ингушами. Они выступали против Евкурова, парламента Ингушетии и против передачи части земли в пользу Чечни», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла»  Марков.  

По его словам, сотрудники полиции не помешали молодым людям провести пикет. «Они подошли к ним, записали данные, сфоткали на телефон пикетчиков с плакатами, сам плакат, и потом вели небольшую беседу. А пикетчики очень пламенно там расписывали сотрудникам полиции про беспредел», - рассказал Георгий Марков.  

«‪Сотрудники полиции проверяют документы и ведут мирный диалог. Задержаний нет», - написал Георгий Марков на своей странице в Facebook, где разместил несколько фотографий с акции.

На этих фотографиях видно, что молодые люди держат плакаты, на которых написано: «Евкурова и парламент Ингушетии в отставку».

Как писал "Кавказский узел", 26 марта митинг в Магасе против закона о референдуме вылился в акцию с требованием отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Сегодня протестующие воздвигли импровизированные баррикады, блокировав федеральную трассу "Кавказ" на въезде в Назрань, и разошлись лишь после призывов лидеров протеста покинуть акцию протеста.

Массовые акции протеста в Ингушетии - результат договора Юнус-Бека Евкурова с Рамзаном Кадыровым по вопросу установления границы между республиками. Жители Ингушетии обвинили главу в передаче части ингушских земель Чечне, говорится в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Примечание:

"Организаторы протеста в Ингушетии сочли неизбежным преследование активистов", "Участники протеста не вняли призыву разблокировать дорогу в Назрань", "Видео стычек ингушских активистов с силовиками опубликованы в Сети".

Автор: Гор Алексанян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

28 марта 2019, 00:30

  • Жильцы самостроя в Волгограде приготовились к выселению 28 марта

    Выселение жильцов из дома по улице Рахинской, 77 в Дзержинском районе Волгограда запланировано на середину дня 28 марта, сообщил "Кавказскому узлу" в службе судебных приставов. Апелляция одного из собственников должна приостановить выселение, но жильцы опасаются, что власти все же вынудят их покинуть свое жилище, отметил адвокат.

28 марта 2019, 00:05

  • Протестующие помолились в центральной мечети Назрани

    Разблокировав федеральную трассу "Кавказ", участники акции протеста отправились в назранскую мечеть, совершили вечернюю молитву и разошлись. Люди прекратили акцию, поверив, что власти согласуют следующий митинг, заявил участник протестов, правозащитник Магомед Муцольгов.

27 марта 2019, 23:53

27 марта 2019, 23:21

  • 12 полицейских наказаны после драки в Элисте

    По результатам служебной проверки, проведенной в отношении правоохранителей после драки в ресторане в Элисте, четыре силовика уволены, восемь полицейских, занимающих руководящие должности, привлечены к ответственности, отчиталось МВД.

27 марта 2019, 23:05

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Аналитика

Все статьи

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости

Справочник

Все справки