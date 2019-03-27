27 марта 2019, 19:17

Уроженец Дагестана экстрадирован в Россию по делу о помощи боевику

Власти Боснии и Герцеговины передали сегодня российским силовикам Магомеда Исакова, обвиняемого в причастности к боевикам в Кизлярском районе Дагестана.

По версии российских следователей, с декабря 2013 года по июнь 2014 года Магомед Исаков помогал участнику вооруженного подполья в Кизлярском районе Дагестана. Он снабжал его едой, одеждой, медикаментами, считает следствие.

Исакову удалось скрыться от правоохранителей, и он был объявлен в международный розыск. Кроме того, суд вынес решение о его заочном аресте. В мае 2017 года Исакова задержали в Боснии и Герцеговине, после чего Генпрокуратуре России удалось добиться решения о его выдаче. Сегодня обвиняемого в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола доставили в Москву, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

По статье "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом" Исакову грозит до 15 лет заключения. Комментариями Магомеда Исакова или его представителей "Кавказский узел" не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал и о других случаях выдачи России уроженцев Дагестана, обвиняемых в причастности к боевикам. Так, в сентябре 2017 года из Германии был экстрадирован Абдула Омаров.

Примечание:

"В Дербентском районе введен режим КТО", "Жительница Чечни заподозрена в причастности к сирийским боевикам", "Схрон с оружием обнаружен в Кабардино-Балкарии".

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