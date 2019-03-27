Солдат арестован после убийства сослуживца в Нагорном Карабахе

27 марта 2019, 16:49

Силовики арестовали солдата армии Нагорного Карабаха, который открыл огонь по другим военным, один из которых был убит, а второй - ранен.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 26 марта в одной из воинских частей Нагорного Карабаха военнослужащий получил смертельное ранение, сообщило Минобороны.

По версии следствия, в одной из воинских частей Нагорного Карабаха огнестрельные ранения получили младшие сержанты Ара Аракелян и Андраник Кошканян. "Аракелян погиб от полученных ран, второй солдат получил ранение запястья", - сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Следственного комитета Армении.

Арестован подозреваемый – сослуживец пострадавших солдат, отметили в ведомстве. Следователи выясняют все детали происшествия, говорится в сегодняшнем сообщении министерства обороны Нагорного Карабаха.

Правозащитники выразили обеспокоенность ростом небоевых потерь среди военнослужащих Армении и Нагорного Карабаха в 2018 году. Они связали эту тенденцию с безнаказанностью командиров и плохой подготовкой технических и медицинских служб.

"Кавказский узел" писал, что 12 марта в Армении был задержан военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха по подозрению в убийстве срочника Карена Карапетяна.

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