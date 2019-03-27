Построение подразделения мотострелкового соединения, дислоцированного в Чечне. Фото: Пресс-служба МО РФ https://function.mil.ru/news_page/world/more.htm?id=12214954@egNews

27 марта 2019, 08:27

Мотострелки из Чечни привлечены к учениям на Ставрополье

Подразделения мотострелковой дивизии в Чечне 26 марта были подняты по тревоге и совершили марш на военный полигон в Ставропольском крае. К учениям привлечены более 1,5 тысячи военнослужащих, сообщили в военной комендатуре республики.

"Мотострелки 42-й дивизии Минобороны совершили вчера (26 марта) многокилометровый марш и прибыли на полигон "Серноводское" в Ставропольском крае. В рамках проводимых учений они будут отрабатывать различные учебно-боевые задачи в дневное и ночное время, ведение наступательного боя и уничтожения противника, а также использование беспилотных летательных аппаратов", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в военной комендатуре республики.

В полевых занятиях, по словам представителя ведомства, задействованы свыше 1,5 тысячи военнослужащих и порядка 300 единиц боевой техники, включая танки, самоходные артиллерийские орудия (САУ), БМП и БТР. К учениям также привлечена фронтовая авиация - штурмовики СУ-25 и транспортно-боевые вертолеты МИ-8, отметили в комендатуре.

Части 42-й гвардейской дивизии, которая входит в состав 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированы в Наурском, Шалинском, Шатойском районах, а также на военной базе "Ханкала" под Грозным. На территории республики находятся три крупных военных полигона – "Гвардеец" в Шалинском районе, "Альпийский" в Шатойском районе и "Калиновская" в Наурском районе.

Ранее "Кавказский узел" писал об учениях мотострелков из Чечни на Ставрополье в январе этого года. В них приняли участие более тысячи солдат.

Примечание:

"Масштабные учения разведчиков начались на юге России", "Более 3,5 тысячи военных приступили к масштабным учениям на Юге России", "1200 мотострелков завершили учения в Чечне".

Автор: Николай Петров; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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