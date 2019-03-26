Силовики нашли алкоголь без акцизов на рынке в Нальчике

26 марта 2019, 19:57

На рынке "Дубки" в Нальчике массово торговали контрафактным алкоголем, такой товар изъят почти из всех проверенных торговых точек, отчитались следователи.

Правоохранители проверили рынок в рамках ранее возбужденного уголовного дела о незаконном обороте алкогольной продукции, сообщили сегодня в Северо-Кавказском управлении Следкома.

Практически во всех проверенных точках была найдена спиртосодержащая жидкость в пятилитровых пластиковых канистрах и бутылках с этикетками известных российских и зарубежных брендов, акцизных марок на них не было. Силовики пока не подсчитали общий объем изъятого алкоголя, сообщило сегодня РИА "Кабардино-Балкария". О каком уголовном деле идет речь, в сообщении также не уточняется.

На сайте управления СКР по Кабардино-Балкарии к 19:35 мск 26 марта нет информации о проверке рынка.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 19 марта полицейские и сотрудники Росалкогольрегулирования обнаружили в кузове грузовика на границе Кабардино-Балкарии и Северной Осетии 25 тонн спиртовой настойки, которую везли под видом лекарства.