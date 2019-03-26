Пикетчики в Москве назвали коррупцию среди причин недовольства Евкуровым

26 марта 2019, 18:06

Власти Ингушетии не борются с коррупцией, которая порождает социальную несправедливость, заявили участники одиночных пикетов в Москве.

Как писал "Кавказский узел", представители ингушской общины в Москве проводят сегодня три одиночных пикета. Как и участники митинга в Ингушетии, они требуют отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Участники согласованного митинга, который начался сегодня в Магасе, констатировали нежелание властей республики вести диалог с противниками законопроекта "О референдуме Республики Ингушетия". Протестующие объявили митинг бессрочным.

Двое из пикетчиков - активисты Магомед Албогачиев и Гапур Евлоев, приехавшие в Москву из Ингушетии на заработки, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" третий протестующий, член общественного движения "Опора Ингушетии" Борис Кодзоев.

Он пояснил, что все трое не смогли выехать на митинг в Магасе из-за занятости на работе, но сочли своим долгом поддержать единомышленников. Идея провести одиночные пикеты возникла спонтанно накануне вечером, рассказал Кодзоев.

Активист уточнил, что пикет начался сегодня в 10.00. По его словам, как только он растянул баннер "Евкурова и парламент Ингушетии в отставку!", подошли полицейские вместе с сотрудником ФСО. Проверив документы и переписав паспортные данные всех пикетчиков, правоохранители больше их не беспокоили, отметил Кодзоев.

"После осенних событий Евкуров решил продавить внесение изменений в Конституцию Ингушетии. Он хочет внести пункт, согласно которому многие важные вопросы будут решаться не референдумом, то есть не народом. Нас, ингушей, такой подход категорически не устраивает", - пояснил Борис Кодзоев.

Он добавил, что пикетчики также недовольны ситуацией в экономической и социальной сферах. Другой участник акции, Гапур Евлоев, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его волнует высокий уровень коррупции в республике. "Тотальная коррупция порождает социальную несправедливость. В Ингушетии нет работы, низкие зарплаты. Я был вынужден покинуть родную республику из-за того, что не мог заработать. К сожалению, по причине занятости поехать в Магас и поддержать митингующих я не смог", - сообщил Евлоев.

Он надеется, что протестующим удастся добиться отставки Евкурова. "Он не борется с коррупцией. Он не хочет уходить, не хочет сменяемости власти, что категорически неприемлемо для нашего народа", - подчеркнул Евлоев.

Акция привлекает внимание прохожих, отметил Борис Кодзоев. "Многие подходят, спрашивают, почему мы хотим отставки Евкурова. Рассказываем, отвечаем. Народ удивляется. Некоторые прохожие недоумевают: как же так, ведь Евкуров герой? Возмущаются, что мы требуем отставки. Мы и им рассказываем о ситуации в республике. Нас многие поддерживают", - резюмировал Кодзоев. По его словам, пикеты будут продолжаться до сегодняшнего вечера.

Находящийся на митинге в Магасе правозащитник Магомед Муцольгов заверил корреспондента "Кавказского узла", что акция была организована по инициативе самих московских активистов. Демонстранты в Магасе очень благодарны Кодзоеву за поддержку, отметил он. "Борис Кодзоев – часть ингушского общества. Его пикет очень важен для нас", - заключил Муцольгов.

Правозащитник Магомед Муцольгов освещает акцию в своем блоге на "Кавказском узле".

Читатели "Кавказского узла" могут ознакомиться с текстом Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (картой и геодезическим описанием границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". Акции протеста проходят в Ингушетии с 4 октября 2018 года, говорится в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".