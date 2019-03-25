Активисты в Волгограде потребовали открытого суда по делу "Артподготовки"*

25 марта 2019, 01:56

Восемь волгоградских активистов провели пикеты в защиту пятерых местных жителей, которые обвиняются в попытке принять участие в акции лидера запрещенной в России организации "Артподготовка"* Вячеслава Мальцева. Пикетчики потребовали сделать процесс открытым.

Как сообщал "Кавказский узел", Дзержинский районный суд Волгограда 14 января приступил к рассмотрению дела пятерых горожан, обвиняемых в попытке принять участие в акции лидера запрещенной в России организации "Артподготовка"* Вячеслава Мальцева. Подсудимые и их сторонники заявили, что дело сфабриковано. 14 января Стас Бабанов пожаловался на условия ареста. 13 марта волгоградские активистки Галина Тихенко и Тома Гродникова заявили, что Бабанов содержится в холодной сырой камере туберкулезного отделения тюремной больницы, рискуя заразиться туберкулезом, плохо питается и за время ареста потерял уже треть своего веса. ФСИН опровергла жалобы на условия ареста Бабанова.

"Артподготовка" - с 2017 года запрещённая в России организация, признанная судом экстремистской. Руководитель организации Вячеслав Мальцев был объявлен в розыск по обвинению в создании экстремистского сообщества на территории России. 3 ноября 2017 года пресс-центр ФСБ сообщил о "Артподготовка" - с 2017 года запрещённая в России организация, признанная судом экстремистской. Руководитель организации Вячеслав Мальцев был объявлен в розыск по обвинению в создании экстремистского сообщества на территории России. 3 ноября 2017 года пресс-центр ФСБ сообщил о ликвидации ячеек движения "Артподготовка"* в нескольких городах России , в том числе в Краснодаре. На Кубани было задержано не менее восьми человек. По данным силовиков, задержанные активисты "Артподготовки"* "сформировали группы для проведения резонансных экстремистских акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки", в частности, 4-5 ноября 2017 года.

Активисты Владимир Тельпук, Тома Гродникова, Владимир Васильченко, Нина Штукатурова, Владимир Васиковский, Наталья Дорожнова. Анатолий Болтыхов и Галина Тихенко провели 24 марта серию пикетов в защиту Михаила Турченко, Стаса Бабанова, Олега Костика, Владислава Бондаренко и еще одного несовершеннолетнего жителя Волгограда, которые обвиняются в попытке поехать в Москву для участия в акции политика Вячеслава Мальцева, передает корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции стояли с плакатами «Требуем открытости и гласности по делу политзаключенных... на основании ст. 241 УПК РФ», «Свободу политзаключенным. Нет полицейскому государству!», «Требуем честного правосудия для политзаключенных по делу 5.11.17...». «Суд по делу 5.11.17 в закрытом режиме. Суду Дзержинского района Волгограда есть что скрывать?» и другими. Они также держали фото обвиняемых. Пикеты прошли у Центробанка и Центрального рынка с 14.00 до 16.00 по местному времени (с 13.00 до 15.00 мск).

«Мы надеемся, что в Дзержинской администрации, в областной прокуратуре и непосредственно в Дзержинском райсуде обратят внимание на волгоградских парней, которые более полутора лет провели в СИЗО, и примут единственно верное решение - беречь наше будущее как зеницу ока. А будущее начинается с каждого конкретного молодого человека, который попадает под молот правосудия», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пикетчица Тома Гродникова.

По ее словам, активисты подали заявление в Дзержинский районный суд «с требованием принять меры к соблюдению принципа открытости и гласности в уголовном деле».

"Мы потребовали обеспечить доступ прессы и общественности в зал судебного заседания, а также проведения судебных заседаний в более вместительном помещении. В канцелярии наше заявление приняли. Поставили штампик и входящий номер, теперь мы ждем результата. Суд над парнями пройдет 25 марта. Вся волгоградская общественность уже наготове, и мы надеемся, что на сей раз не придется толпиться в коридоре. Ранее нам объяснили, что судебные заседания... проходят в закрытом режиме по причине того, что один из подследственных не достиг шестнадцатилетия. На самом деле на момент задержания всем подследственным было больше шестнадцати лет", - сказала она.

По ее словам, таким образом, оснований для закрытия судебного процесса не было.

Гродникова также рассказала, что «семья Бабанова 18 марта отнесла в УФСИН жалобу с требованием перевести парня в терапевтическое отделение, но его в тот же день перевели из стационара в туберкулезном корпусе ЛИУ-15, куда его определили для обследования, снова в СИЗО-1».

«Но ведь мы просили перевести его в терапию, так как он нуждается в срочном лечении по общему заболеванию», - сказала она.

«Насколько я знаю, ребята хотели в ноябре 2017 года в честь 100-летия Октябрьской революции съездить в Москву к Мальцеву, пообщаться. Их захватили по пути к аэропорту, и посадили», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Дорожнова.

По поводу пикета она рассказала, что на плакаты о подсудимых никто не реагирует. «Никто о них не знает», - отметила Дорожнова.

«Прохожие мало знают про это дело, даже молодежь не знает. Потому что суд закрытый. Суд будет 25 марта, посмотрим, примут ли во внимание наше заявление, чтобы сделали его открытым», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Галина Тихенко.

«Мы считаем, что ребят задержали незаконно. Мы видим, что были нарушены статьи Конституции, так как согласно Конституции люди имеют право свободно, мирно выражать свое мнение. Ребята не совершали никаких провокационных и незаконных действий. Их арестовали просто за то, что они хотели поехать в Москву. А им приписывают чуть ли не госпереворот», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Владимир Тельпук.

Владимир Васиковский сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что «прохожие читают плакаты и молча проходят мимо, никто еще не сказал, что знает ребят».

Несколько прохожих подходили к пикетчиками и интересовались о ком идет речь.

«Мне не очень понятно, где эти парни соединились и что у них общего. Насколько я понимаю, парней судят потому, что они хотели устроить что-то типа майдана», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" проходившая мимо Ангелина Викторова.

Проходивший мимо мужчина средних лет, представившийся Валерием, сообщил корреспонденту, что также ничего не знает о парнях. «Ничего не слышал о тех, кто на фотографиях. Насколько я понимаю, телевидение об этом не сообщает», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист Андрей Жиделев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что направил обращение с просьбой о юридической помощи в "Агору", "Русь сидящую" и "Комитет против пыток".

«Необходима срочная помощь молодым волгоградцам, которые оказались на скамье подсудимых по обвинению в приготовлении к участию в массовых беспорядках и призывах к ним, к которым призывал их Мальцев, назначив выступление на 5.11.17. Необходимо отметить, что само дело строится на провокациях… Один из ребят, Бабанов Станислав остался практически без защиты... Но кроме этого... возмущают опасные для здоровья условия содержания, которые фактически носят пыточный характер. Ребят судят в клетке. У Бабанова падает зрение и обострилась врожденная болезнь сердца. Однако администрация СИЗО поместила его вместо обычного отделения в сырую темную камеру туберкулезного отделения медизолятора. Необходимого лечения он не получил и его вернули в СИЗО», - говорится в письме (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

"Комитет против пыток" уже отказал в помощи, поскольку в Волгограде у них нет представительства. Я не разделяю того, что это была провокация, но, тем не менее, ребята никаких терактов и экстремизма не хотели, а хотели просто выразить свое мнение. По Конституции это наше право... То, что ребята хотели поехать в Москву, - это не преступление", - сказал Жиделев.

На акции активисты также держали плакаты на другие темы, например, Владимир Васильченко стоял в плакатами "Свободу Интернету!" и "Власть, требуешь уважения - уважай нас!".

Пикеты не привлекли внимание работников правоохранительных органов.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

* - организация признана экстремистской и запрещена в России решением суда.