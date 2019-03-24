Сход жителей села Шушановка. Кадр видео, опубликованного на странице Саиды Сиражудиновой в Facebook. https://www.facebook.com/saida.sirazhudinova/videos/1938172106311911/

24 марта 2019, 18:04

Жители дагестанского села обвинили власти в захвате пастбища

Около 300 жителей села Шушановки в Дагестане вышли сегодня на сход с целью воспрепятствовать захвату земель местного пастбища и футбольного поля. Они снесли стойки ограждений и потребовали оставить пастбище за сельчанами.

Массовые протесты вызваны планами забрать у сельчан пастбище и футбольное поле, на котором тренируется местная молодежь. Жители снесли установленные властями стойки для ограждения территории, рассказала "Кавказскому узлу" президент "Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем" Саида Сиражудинова.

Скриншот поста Саиды Сиражудиновой.По информации Сиражудиновой, работа по ограждению территории в селе началась в начале недели. Власти Стальского сельского поселения (Кизилюртовский район Дагестана) еще в 2018 году пытались огородить землю и встретили протесты со стороны сельчан, отметила она.

Глава сельсовета приехал на сход. Он заявил, что земля, на которой находится сельское пастбище и футбольное поле - это земля сельхозназначения. Сельчане, в свою очередь, намерены отстаивать возможность выпаса скота на пастбище, отметила Сиражудинова.

Жители Шушановки собрались на спорном футбольном поле. Фотографии и видеозапись со схода Саида Сиражудинова опубликовала на своей странице в Facebook. На записи видно, как сельчане, в первую очередь женщины, обступили чиновника и спорят с ним.

На сайте села Шушановка по состоянию на 18.00 мск нет комментариев по поводу схода местных жителей и их требований.

Примечание:

"Жители Гумбетовского района рассказали о претензиях Чечни на пастбища", "Глава Минприроды потребовал закрыть кирпичные заводы в Дагестане", "Погорельцы из Мокока назвали полученные компенсации недостаточными".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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