Четыре человека пострадали при взрыве в дагестанском селе

24 января 2019, 23:02

Местные жители были доставлены в больницу с ожогами после взрыва газа в дачном доме в Каякентском районе, сообщили спасатели.

Инцидент произошел около 20.55 мск сегодня в селе Усимикент.

"В дачном домике произошло воспламенение газовоздушной смеси, в результате имеются пострадавшие, которые были доставлены в Каякентскую центральную районную больницу", - сообщило сегодня Главное управление МЧС по Дагестану на своем сайте.

Возгорания и разрушений на месте воспламенения нет, отмечают спасатели.

После взрыва госпитализированы четверо мужчин, у них ожоги лица и рук, пишет со ссылкой на сотрудника пресс-службы Минздрава Дагестана Залину Муртазалиеву "Интерфакс-Юг".

На сайте Минздрава Дагестана по состоянию на 22.40 мск сегодня нет информации о пострадавших от взрыва газа.

"Кавказский узел" также писал, что 29 ноября 2018 года после взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале в больницу была доставлена семья из трех человек. 12 декабря пострадавший мужчина скончался в больнице.