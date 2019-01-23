Подполковник МВД на Кубани получил условный срок за взятку в два миллиона

23 января 2019, 19:42

Суд решил, что полицейский получил деньги от бизнесменов-строителей, пообещав не привлекать их к ответственности за задержку зарплаты рабочим, сообщили сегодня в УФСБ по Краснодарскому краю.

Прикубанский райсуд Краснодара приговорил бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Краснодарского краевого главка МВД к трем годам лишения свободы условно.

Подполковник полиции был задержан при получении 2 млн рублей от представителей строительной фирмы, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, за деньги полицейский обещал руководству предприятия снять вопрос о привлечении к уголовной ответственности за систематические невыплаты заработной платы сотрудникам и уклонение от налогов.

Часть 4 статьи 159 УК РФ предполагает наказание на срок до десяти лет лишения свободы со штрафом.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, так как задержанный силовик признал вину и сотрудничал со следствием, передает со ссылкой на региональное управление ФСБ "Интерфакс-Юг".

Приговор уже вступил в законную силу, а сам полицейский был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, передает со ссылкой на информацию пресс-службы Главного управления МВД России по Краснодарскому краю "Россия. Кубань".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2018 года суд приговорил начальника следственного отдела ОМВД по Тихорецкому району Кубани к четырем годам колонии общего режима и штрафу в миллион рублей, признав его виновным в получении 500 тысяч рублей за обещание подозреваемому в попытке мошенничества повлиять на решение о мере пресечения.