Заммэра Махачкалы приговорен к трем годам условно

23 января 2019, 07:55

Бывший заместитель главы Махачкалы Курбан Курбанов признан виновным в подстрекательстве к превышению должностных полномочий и приговорен к трем годам лишения свободы условно, сообщили в суде 22 января.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля 2018 года источники сообщили о задержании Курбана Курбанова в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего мэра Мусы Мусаева. 26 июля мэрия Махачкалы заявила, что Курбанов вернулся к работе после допроса. В декабре дело Курбанова было направлено в суд, он был обвинен в том, что убедил своего руководителя пойти на преступление.

По данным следствия, бывший заместитель главы Махачкалы Курбан Курбанов уговорил своего руководителя Мусу Мусаева незаконно подписать постановление о предоставлении фирме его отца в собственность земельного участка по заниженной стоимости, чем причинил ущерб бюджету на сумму более 44 млн рублей.

Советский районный суд Махачкалы 22 января приговорил Курбанова к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, пишет со ссылкой на представителя пресс-службы суда ТАСС.

По данным представителя суда, дело в отношении Курбанова рассматривалось в особом порядке. Он признан виновным в подстрекательстве к превышению должностных полномочий (ч. 4 ст. 33, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ), пишет "Коммерсант".

В суде сообщили, что на этапе следствия Курбанов полностью признал свою вину и подтвердил обстоятельства, при которых было совершено преступление. Уголовное дело в отношении Курбанова было объединено в одно производство с делом Мусаева.

Часть 3 статьи 286 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения

свободы на срок до десяти лет.

Напомним, Советский райсуд Махачкалы 15 октября 2018 года признал бывшего мэра Мусу Мусаева виновным в превышении полномочий и приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Согласно обвинительному заключению, Мусаев, выделив пять участков земли, причинил бюджету ущерб более чем на 48 миллионов рублей. Ранее он настаивал на своей невиновности, однако на заседании 2 октября признал свою вину. Мусаев взял на себя ответственность за ущерб, пояснив, что был введен в заблуждение, а проверять документацию ему мешала загруженность работой.

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