Две партии в Астрахани присоединились к требованиям погасить долги за газ

23 января 2019, 04:37

Вслед за ЛДПР и "Справедливой Россией" в Астрахани свою позицию по газовым долгам обозначили КПРФ и "Парнас". Фракция КПРФ в облдуме готовит заявление по списанию долгов с населения по аналогии с Чечней. Аналогичное обращение направил в прокуратуру руководитель регионального отделения партии "Парнас" Михаил Долиев.

Как писал "Кавказский узел", обращение по примеру Чечни в Астраханскую областную прокуратуру с просьбой защитить интересы жителей региона, с которых взыскивают долги по коммуналке с истекшим сроком давности, и добиться признания просроченных долгов аннулированными отправил депутат Госдумы РФ от "Справедливой России" Олег Шеин. 21 января аналогичное обращение отправили в прокуратуру депутаты областной думы от ЛДПР.

Заводской райсуд Грозного удовлетворил иск прокуратуры, обязав компанию "Газпром межрегионгаз Грозный" списать "безнадежную к взысканию задолженность населения" - более девяти миллиардов рублей, сообщила 16 января прокуратура Чечни. По этому долгу истек срок давности, а массовые требования газовиков оплатить задолженность "создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения", пояснила прокуратура. По данным ведомства на 18 января, ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" обжаловало это решение. При этом опрошенные "Кавказским узлом" жители республики усомнились, что списание задолженности коснется простых людей.

Позицию по поводу списания долгов населения за услуги ЖКХ высказал руководитель фракции КПРФ в астраханском парламенте Виктор Вострецов.

"То, что Чечня получила преференции по этому вопросу, списанию долгов, это понятно. Чечня находится на особых условиях бюджетирования, там решает непосредственно (президент РФ Владимир) Путин. Сразу после того, как Чечня это сделала, у нас выступил от фракции коммунистов в Госдуме депутат Алексей Куринный. Он потребовал списания всех просроченных долгов по жилищно-коммунальным услугам - газ, электричество и так далее - со всех россиян. И это было еще до выступления и (Олега) Шеина, и (Тимофея) Щербакова (руководителя фракции ЛДПР в Астраханской облдуме). Мы выступление Куринного, озвученную им инициативу фракции КПРФ в Госдуме поддержали. И там речь идет не только об Астраханской области, а обо всей России", - сказал 22 января корреспонденту "Кавказского узла" Вострецов.

По его мнению, чтобы добиться успеха в вопросе списания долгов, действовать нужно консолидировано.

"Мы обсудили ситуацию на бюро партии... и пришли к выводу, что не депутаты по отдельности должны делать заявления и писать обращения. Это просто пиар, а нужны конкретные действия. Ведь как было в Чечне - не просто какой-то депутат обратился в прокуратуру, а весь их парламент. Каждый депутат, конечно, может писать обращения, какие хочет. Да и не только депутат - просто любой человек. Но будет ли принято решение по этому вопросу? Нет. А Чечня обратилась всей своей думой в прокуратуру - и получила результат", - отметил Вострецов.

По его словам, он разговаривал с руководителем фракции "Единой России" в астраханской областной думе Ириной Родненко, сообщил ей, что астраханские коммунисты готовят заявление по списанию долгов по ЖКХ, и "она обещала подумать над этим".

"На ближайшем заседании думы в конце января-начале февраля мы выступим с заявлением, которое сейчас готовим, о том, чтобы списать просроченные долги по ЖКХ с астраханцев. Попробуем вынести консолидированное решение по данному вопросу. Это должно быть коллективное обращение, чтобы не депутаты по отдельности обращались, а весь парламент. Так что мы ждем ответа сейчас от руководства фракции "Единой России", готовы ли они поддержать эту инициативу. И даже если они откажутся..., мы все равно подготовим это заявление, постановление о списании просроченных долгов за ЖКХ - и вынесем его на следующем заседании думы на рассмотрение", - сказал Вострецов.

"Если вся дума обратится в прокуратуру - тогда прокуратура будет рассматривать это обращение", - уверен депутат.

Долиев назвал действия чеченских прокуроров "хорошим начинанием"

Обращение о списании долгов за услуги ЖКХ отправил 22 января в областную прокуратуру астраханский активист, руководитель регионального отделения партии "Парнас" Михаил Долиев. По его словам, сделал он это через интернет-приемную ведомства.

"Поводом послужили действия чеченских прокуроров. По-моему, это очень хорошее начинание. Я поддерживаю и его, и действия наших депутатов. Прокуратура должна встать на защиту интересов граждан в вопросе просроченных долгов за ЖКХ. Я призываю всех астраханцев обращаться туда с такими же просьбами. Это не так сложно. Можно сделать и через интернет, но прокуратура уже будет знать настроения народа на этот счет", - сказал Долиев корреспонденту "Кавказского узла".

При этом политик, по его словам, не ожидает положительных результатов от своих действий.

"Я писал в своем обращении не только о долгах за газ, а вообще о ЖКХ. Но если говорить о газе, то нефтегазовый комплекс, конечно, будет сопротивляться... В Чечне, может, и получится списать долги, это регион особый, а у нас - далеко не факт. Да и от самой астраханской прокуратуры я ничего особо не жду. Я ранее обращался туда по разным поводам..., и всегда приходили отказы, никаких нарушений они не находили", - сказал он.

"Наши органы власти нацелены не на благо народа, а на собственное обогащение. Но все равно - надо что-то делать. Не на митинги выходить, так хотя бы в прокуратуру обращения отправлять из дома", - резюмировал Долиев.