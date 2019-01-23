Адвокат и его клиентки осуждены за мошенничество с материнским капиталом на Ставрополье

23 января 2019, 07:46

Суд признал троих жительниц Нефтекумска и их адвоката виновными в мошенничестве при покупке недвижимости за счет средств материнского капитала. Осужденные должны возместить ущерб в размере более 1,2 миллиона рублей.

По данным следствия, в 2012, 2014 и 2016 годах адвокат Адвокатской палаты Нефтекумского района Ставрополья, "помог женщинам за счет материнского капитала приобрести жилье за сумму значительно меньше размера самого материнского капитала, а оставшуюся его часть обналичить".

"Общая сумма похищенных денежных средств составила более 1 миллиона 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении, опубликованном 22 января на сайте Следственного управления СК Ставрополья.

Отмечается, что суд назначил наказание адвокату в виде 1 года 7 месяцев исправительной колонии общего режима, двум осужденным - штраф по 100 000, а четвертой осужденной - один год лишения свободы условно. При этом две женщины были освобождены от уплаты штрафа "вследствие акта об амнистии".

В то же время, как уточнила прокуратура Ставропольского края на своем сайте, суд обязал осужденных "возместить причинённый государству ущерб и возвратить незаконно полученные денежные средства".

В 2011 году дума Ставропольского края приняла закон, согласно которому с 1 января 2011 года семьям после рождения третьего и последующих детей полагался региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей на каждого нового члена семьи. Эти средства семья имела право направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка или его матери.

Все осужденные проходили по уголовному делу, возбужденному по статье о мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК России). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, предполагает лишение свободы на срок до шести лет с наложением штрафа в размере до 80 000 рублей.

В сообщениях прокуратуры и Следственного комитета Ставропольского края не уточняется, когда и каким судом был вынесен приговор четырем осужденным, а также, вступил ли он законную в силу.

Комментариев от осужденных и их представителей пока не поступало.

Как писал "Кавказский узел", 27 марта 2018 года Конституционный суд России огласил постановление по рассмотренной 14 февраля жалобе многодетной жительницы Ставрополья Марины Колесниковой. В частности, суд признал, что решение краевых властей отменить региональный материнский капитал не противоречит Конституции, однако указал на специфику материнского капитала, обязав власти обеспечить другие виды социальной поддержки.