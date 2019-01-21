Ингушские спасатели вышли на поиски заблудившегося сборщика черемши

21 января 2019, 17:53

Более сотни спасателей ведут поиски юноши, который заблудился в лесу в предгорной зоне в Ингушетии во время сбора черемши, сообщили в МЧС.

Информация о том, что 18-летний житель Ингушетии пропал в лесу близ села Алкун Сунженского района, поступила к спасателям вечером 20 января. Юноша собирал черемшу с двумя друзьями, которые вернулись, а он пропал.

Сотрудники МЧС уверены, что молодой человек жив, и в скором времени его найдут. "Мы знаем, что примерно в 9 часов утра сегодня пропавший пытался дозвониться в диспетчерскую службу 112, но из-за плохой связи в лесистой местности звонок сорвался, и диспетчер получил сигнал SOS. Это позволяет нам полагать, что молодой человек жив и здоров", - заявил пресс-секретарь Главного управления МЧС России по Ингушетии Исса Катиев, слова которого приводит ТАСС.

На поиски заблудившегося вышли 108 спасателей, в поисково-спасательной операции задействовано также 15 единиц техники, передает агентство "Интерфакс-Юг".

Как писал "Кавказский узел", 15 января МЧС Ингушетии опубликовало сообщение для жителей в связи с началом сезона сбора черемши. В сообщении указывалось, что "при сборе черемши категорически запрещается переход на сопредельную территорию". Эти слова ошибочно попали в сообщение МЧС Ингушетии, заявил позже представитель ведомства. Ранее спасатели обосновывали запрет перехода на сопредельную территорию угрозой безопасности, отмечая, что лесной массив в недалеком прошлом был местом боестолкновений, и там могут оставаться не взорвавшиеся боеприпасы и мины.