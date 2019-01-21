Наручники. Фото https://pixabay.com/ru/полиция-наручники-арестовать-арест-2122373/

21 января 2019, 07:30

Сторонник китайского религиозного движения задержан на Ставрополье

Полицейские 20 января задержали сторонника религиозного движения «Фалуньгун» Эрика Арутюнова во время группового сеанса гимнастики в парке Железноводска, сообщила представитель движения.

Инцидент произошел 20 января в Центральном городском парке.

Религиозное движение "Фалуньгун" было основано Ли Хунчжи в начале 90-х в Китае, но 1999 году правительство страны запретило учение школы, его лидер переехал в США. Книга Хунчжи "Чжуань Фалунь", брошюра "Отчет о проверке утверждений об извлечении органов у последователей Фалуньгун в Китае" и  информационный листок "Фалунь Дафа в мире""Всемирная эстафета факела в защиту прав человека" в России внесены в общероссийский список материалов, признанных судом экстремистскими, опубликованный в разделе "Справочник" на"Кавказском узле". 

Последователи религиозного движения делали в парке упражнения, а Арутюнов в это время раздавал прохожим листовки об учении и гимнастике. К ним подошел человек, представившийся сотрудником администрации города, и  заявил, что он и остальные собравшиеся в парке занимаются незаконной промо-акцией, пишет 20 января со ссылкой на сотрудника по связям с общественностью информационного центра «Фалунь Дафа» Оксану Щеткину "ОВД-Инфо". Сторонники религиозного движения отказались прекращать собрание, и он вызвал полицию, сказала она. 

Правоохранители попросили у Арутюнова документы, их не оказалось, поэтому они попросили его проехать в отдел полиции, утверждает представитель организации. 

По ее словам, активиста доставили в отдел МВД в Железноводске, составили протокол о неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП) и оставили его там до суда.

Статья 19.3 КоАП России (неповиновение сотруднику полиции при исполнении обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности) предусматривает штраф от 500 до одной тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток .

 На сайте ГУ МВД Ставропольского края нет информации о задержании активиста на 7.10 мск сегодня.

"Кавказский узел" также писал, что 9 сентября в Ставрополе в время акции против пенсионной реформы были задержаны сторонники Навального. 18 участников несогласованной акции получили штрафы в размере 10 тысяч рублей, предполагаемый организатор - 20 тысяч рублей.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещены на тематической странице "Преследование активистов" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Краснодарская активистка объявила голодовку после ареста", "Число задержанных активистов в Краснодаре достигло шести", "Сторонник Навального отчислен из вуза после митинга в Ставрополе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

21 января 2019, 13:18

21 января 2019, 13:12

21 января 2019, 12:57

21 января 2019, 11:59

  • Защита Титиева убедила суд допросить дактилоскописта

    Дактилоскопические экспертизы пакета с наркотиками, по версии силовиков, изъятого у Оюба Титиева, прошли с нарушениями, заявила защита главы грозненского "Мемориала". Суд решил не допрашивать эксперта, пришедшего на заседание, но согласился вызвать на допрос другого специалиста.

21 января 2019, 11:42

Темы дня

События дня

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Новости

Все новости

Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы