Сторонник китайского религиозного движения задержан на Ставрополье

Инцидент произошел 20 января в Центральном городском парке.

Религиозное движение "Фалуньгун" было основано Ли Хунчжи в начале 90-х в Китае, но 1999 году правительство страны запретило учение школы, его лидер переехал в США. Книга Хунчжи "Чжуань Фалунь", брошюра "Отчет о проверке утверждений об извлечении органов у последователей Фалуньгун в Китае" и информационный листок "Фалунь Дафа в мире""Всемирная эстафета факела в защиту прав человека" в России внесены в общероссийский список материалов, признанных судом экстремистскими, опубликованный в разделе "Справочник" на"Кавказском узле".

Последователи религиозного движения делали в парке упражнения, а Арутюнов в это время раздавал прохожим листовки об учении и гимнастике. К ним подошел человек, представившийся сотрудником администрации города, и заявил, что он и остальные собравшиеся в парке занимаются незаконной промо-акцией, пишет 20 января со ссылкой на сотрудника по связям с общественностью информационного центра «Фалунь Дафа» Оксану Щеткину "ОВД-Инфо". Сторонники религиозного движения отказались прекращать собрание, и он вызвал полицию, сказала она.

Правоохранители попросили у Арутюнова документы, их не оказалось, поэтому они попросили его проехать в отдел полиции, утверждает представитель организации.

По ее словам, активиста доставили в отдел МВД в Железноводске, составили протокол о неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП) и оставили его там до суда.

Статья 19.3 КоАП России (неповиновение сотруднику полиции при исполнении обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности) предусматривает штраф от 500 до одной тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток .

На сайте ГУ МВД Ставропольского края нет информации о задержании активиста на 7.10 мск сегодня.

"Кавказский узел" также писал, что 9 сентября в Ставрополе в время акции против пенсионной реформы были задержаны сторонники Навального. 18 участников несогласованной акции получили штрафы в размере 10 тысяч рублей, предполагаемый организатор - 20 тысяч рублей.