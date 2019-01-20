Возобновлена подача воды жителям Железноводска

20 января 2019, 15:08

Специалисты устранили последствия аварии, после которой 540 жителей Ставрополья остались сегодня без воды, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью после аварии на тепломагистрали была отключена холодная вода в домах, где проживают 540 человек, и в 11 социальных объектах Железноводска.

По состоянию на 13.20 мск аварийно-восстановительные работы завершены, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"Потребители запитаны по штатной схеме", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.