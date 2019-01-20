20 января 2019, 15:08

Возобновлена подача воды жителям Железноводска

Специалисты устранили последствия аварии, после которой 540 жителей Ставрополья остались сегодня без воды, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью после аварии на тепломагистрали была отключена холодная вода в домах, где проживают 540 человек, и в 11 социальных объектах Железноводска.

По состоянию на 13.20 мск аварийно-восстановительные работы завершены, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"Потребители запитаны по штатной схеме", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Примечание:

"Жители более 20 домов в Астрахани остались без тепла", "Жильцы аварийных домов в Калаче-на-Дону пожаловались на отключение отопления и воды", "Теплоснабжение в Волгограде восстановлено полностью".

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