20 января 2019, 05:24

Грузинский мультфильм про войну в Абхазии вошел в программу Берлинале-2019

Анимационная картина "Вооруженная колыбельная" (Armed Lullaby) режиссера Яны Угрехелидзе вошел в программу Берлинского международного кинофестиваля, который пройдет в феврале. Мультфильм рассказывает о грузино-абхазском конфликте глазами ребенка.

В центре сюжета мультфильма "Вооруженная колыбельная" (в СМИ также называется "Колыбельная войны") - конфликт в Абхазии, из-за которого семья четырехлетнего мальчика вынуждена покинуть Сухуми. Герой мультфильма вынуждены выбираться из зоны конфликта на корабле, самолете, поезде и пешком через горы Сванетии, пишут 19 января "Новости-Грузия".

Фильм режиссера Яны Угрехелидзе, которая проживает в Германии, снят при поддержке Фонда кино и медиа Северной Рейн-Вестфалии и Кельнской академии медиаискусств, сообщает "Грузия-онлайн".

Берлинский кинофестиваль пройдет с 7 по 17 февраля, грузинский анимационный фильм будет показан 11 февраля, говорится на официальном сайте фестиваля.

Активные боевые действия продолжались в Абхазии с августа 1992 года до конца сентября 1993 года, погибли более 8000 человек, примерно 18 тысяч человек были ранены. Около 200 тысяч грузин - почти половина довоенного населения Абхазии - были вынуждены покинуть свои дома, указано в материале "Кавказского узла" "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты". Там также содержится подборка видеохроники боевых действий 1992-1993 годов.

Примечание:

"Гран-при фестиваля "Кунаки" получил фильм "Страна Удэхе", "Фильм грузинского режиссера об Абхазии остался без "Оскара", "Россия намерена вернуть Грузии около 700 отснятых в республике кинофильмов и мультфильмов".

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