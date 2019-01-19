Сотрудники полиции и МЧС возле поврежденного из-за обвала скалы автомобиля. Фото: пресс-служба президента Южной Осетии. http://presidentruo.org/anatolij-bibilov-osmotrel-avarijnyj-uchastok-dorogi-cxinval-dzau/

19 января 2019, 05:56

Из-за обрушения скалы в Южной Осетии пострадал один человек

В Южной Осетии по дороге Цхинвал-Дзау  в районе бывшего населенного пункта Чех обрушился кусок скалы, в результате чего под камни попал автомобиль "ВАЗ-2105". Хозяин машины житель села Бузала Отар Джиоев с переломом руки и ссадинами доставлен в республиканскую больницу в Цхинвале.

Пострадавший находится в состоянии средней тяжести и уже переведен из реанимации в отделение, сообщил сотрудник приёмного отделения больницы корреспонденту "Кавказского узла".

"Вчера и позавчера была теплая погода, и снег, который был на скалах, подтаял, из-за чего в щели между скальными породами попала вода. Ночью температура стала минусовой, и вот эта вода замерзла и растянула скальные породы. Возможно, вследствие этого они сдвинулись, и произошло обрушение", - цитирует министра МЧС Южной Осетии Алана Тадтаева информагентство "Рес".

Утром 19 января участок трассы Цхинвал - Дзау будет перекрыт на время проведения работ до особого распоряжения, сообщил сотрудник МЧС Южной Осетии корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 18 января из-за сильного снегопада в Южной Осетии нарушено транспортное сообщение с селом Коз. Снегопады принесли значительные неудобства жителям высокогорных сел Дзауского района. 

Примечание:

"120 человек ожидают выезда в Грузию на "Верхнем Ларсе", "Жители Южной Осетии пожаловались на дефицит после закрытия Транскама", "Три городка жизнеобеспечения развернуты в Северной Осетии возле Верхнего Ларса".

Автор: Ирина Томаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

19 января 2019, 11:00

19 января 2019, 10:22

19 января 2019, 09:30

  • Взрыв в Тбилиси выявил несовершенство стройнадзора

    Девятиэтажный дом, где при взрыве газа погибли четыре человека, газифицирован и заселен, но до сих пор не сдан в эксплуатацию, признала мэрия Тбилиси. Соответствующие пробелы в законодательстве необходимо устранить, заявила Ассоциация молодых юристов Грузии.

19 января 2019, 08:35

19 января 2019, 08:04

  • Страны Европы затягивают ратификацию соглашения о партнерстве с Арменией

    Ратификация соглашения между Арменией и ЕС затягивается европейскими странами из-за смены власти в Ереване, заявил спикер парламента Арарат Мирзоян. У новой власти отсутствует внешнеполитическая повестка, считает политолог Артур Казинян. ЕС не нравятся реверансы в сторону России, полагает политтехнолог Армен Бадалян. Затягивание ратификации соглашения негативно отразится на имидже Армении, уверен политический обозреватель Степан Сафарян. Для ратификации соглашения необходимо задействовать дипломатический корпус для работы со странами ЕС, отметил политолог Армен Варданян.

Темы дня

События дня

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости