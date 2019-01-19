Из-за обрушения скалы в Южной Осетии пострадал один человек

19 января 2019, 05:56

В Южной Осетии по дороге Цхинвал-Дзау в районе бывшего населенного пункта Чех обрушился кусок скалы, в результате чего под камни попал автомобиль "ВАЗ-2105". Хозяин машины житель села Бузала Отар Джиоев с переломом руки и ссадинами доставлен в республиканскую больницу в Цхинвале.

Пострадавший находится в состоянии средней тяжести и уже переведен из реанимации в отделение, сообщил сотрудник приёмного отделения больницы корреспонденту "Кавказского узла".

"Вчера и позавчера была теплая погода, и снег, который был на скалах, подтаял, из-за чего в щели между скальными породами попала вода. Ночью температура стала минусовой, и вот эта вода замерзла и растянула скальные породы. Возможно, вследствие этого они сдвинулись, и произошло обрушение", - цитирует министра МЧС Южной Осетии Алана Тадтаева информагентство "Рес".

Утром 19 января участок трассы Цхинвал - Дзау будет перекрыт на время проведения работ до особого распоряжения, сообщил сотрудник МЧС Южной Осетии корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 18 января из-за сильного снегопада в Южной Осетии нарушено транспортное сообщение с селом Коз. Снегопады принесли значительные неудобства жителям высокогорных сел Дзауского района.