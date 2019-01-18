Росгвардия заявила о поставках гнилой картошки для военных в Чечне

18 января 2019, 16:20

Офицер Росгвардии заподозрен в приемке гнилого картофеля для бригады в Грозном, следствие оценило ущерб в 800 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2018 года Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о возможных хищениях при закупке продуктов для сотрудников Росгвардии. После этого глава ведомства Виктор Золотов вызвал оппозиционера Алексея Навального на поединок. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал Золотова, отметив, что тот отстаивает честь ведомства.

В декабре 2017 года распоряжением правительства все поставки продуктов для Росгвардии начал осуществлять единственный производитель, и закупочные цены на базовые продукты выросли в несколько раз, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, опубликованном 23 августа. Росгвардия назвала расследование "сфальсифицированным и провокационным". "Работа с единственным поставщиком позволила снизить объём выявляемой в 2018 году некондиционной продукции на 65%. Необходимо подчеркнуть: дешёвое не является синонимом качественного", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Росгвардии 1 сентября.

Согласно результатам внутренней проверки Росгвардии, для военнослужащих в Чечне был поставлен гнилой картофель. Ответственное лицо отстранено от исполнения служебных обязанностей, сообщили сегодня в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.

"Заключение и материалы этой проверки были направлены в военную прокуратуру. На их основании возбуждено данное уголовное дело", - процитировал сегодня сообщение ведомства ТАСС.

Дело возбуждено по статье о превышении полномочий, расследованием занимается 505-1 отдел Главного военного следственного управления СКР. Предназначался картофель дислоцированной в Грозном бригаде. По версии следствия, 2 июля 2018 года полковник Росгвардии устно распорядился принять на склад 30 тонн картофеля с мокрой и сухой гнилью на клубнях. 19 тонн этой картошки стоимостью 42,65 рубля за килограмм сгнили, что нанесло государству ущерб на боле чем 800 тысяч рублей, информировал сегодня РБК.

"СК возбудил дело из-за поставки гнилой картошки для Росгвардии в Чечне. Теперь оправдания Золотова, самой Росгвардии и поставщика продуктов <...>, который, напомним, подал на Навального и ФБК в суд, выглядят ещё нелепее", - говорится на странице "Каманда Навального" в соцсети Twitter.

Комментариями подозреваемого или его представителей "Кавказский узел" не располагает.