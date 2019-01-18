Арам Арутюнян заочно арестован в Армении

18 января 2019, 14:31

Суд в Ереване сегодня удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего депутата парламента Армении Арама Арутюняна, обвиняемого в коррупционных преступлениях.

Как писал "Кавказский узел", генпрокурор Армении в декабре 2018 года добивался снятия неприкосновенности с Арама Арутюняна, который тогда был депутатом Народного собрания Армении от Республиканской партии, и его ареста. 17 января стало известно, что Арутюнян объявлен в розыск в Армении.

Арам Арутюнян был заподозрен в получении взятки в размере 14 миллионов долларов и легализации незаконных доходов. По версии следствия, Арутюнян получил эту сумму в 2008 году, когда, занимая пост министра охраны природы, был председателем межправительственной комиссии, предоставляющей спецлицензии для проведения исследовательских работ по добыче полезных ископаемых. В соучастии в получении взятки обвиняются четыре человека, уточнила ранее пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

Ереванский суд общей юрисдикции постановил сегодня заочно арестовать Арама Арутюняна, удовлетворив ходатайство Специальной следственной службы Армении, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Карен Акопян.

По его словам, судебное заседание проходило под руководством судьи Вардана Григоряна.

Адвокат отметил, что Арам Арутюнян не признает своей вины. "Эти лицензии, за которые, якобы, согласно обвинению, Арутюнян взял взятку, не дают никаких привилегий над другими субъектами в дальнейшей возможной эксплуатации того или иного месторождения. Они лишь дают возможность проводить какие-то исследовательские работы. Соответственно, за такую лицензию вряд ли кто-либо согласился бы дать взятку в таком размере. Обвинение безосновательное", - уверен Акопян.

Он добавил, что решение суда о применении меры пресечения в отношении Арама Арутюняна в качестве ареста сроком на два месяца будет обжаловано.