Госдеп призвал власти Чечни освободить Титиева

18 января 2019, 14:09

Госдепартамент США выразил озабоченность нарушением прав человека в Чечне. Он призвал Россию отреагировать на сообщения о возобновлении атак на представителей ЛГБТ-сообщества в республике и освободить главу грозненского отделения "Мемориала" Оюба Титиева.

Как писал "Кавказский узел", об очередной волне преследований геев в Чечне сообщила 11 января "Новая газета". По данным российской ЛГБТ-сети, с конца декабря 2018 года в Чечне были задержаны около 40 человек за их предполагаемую или реальную сексуальную ориентацию, два человека были убиты. У международных организаций нет эффективных рычагов влияния на Россию в связи с нарушениями прав человека в Чечне, заявили правозащитники.

Представители Германии и Франции и докладчики ПАСЕ осудили Россию в связи с новой информацией о преследовании геев в Чечне, призвав Россию "как можно быстрее начать выполнять рекомендации докладчика ОБСЕ Вольфганга Бенедека". 20 декабря австрийский эксперт ОБСЕ Вольфганг Бенедек опубликовал доклад, в котором названы неоспоримыми фактами сведения о насильственных исчезновениях, пытках, бессудных казнях, давлении на правозащитников и гонениях на геев в Чечне. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвали доклад умышленно политизированным, а представители властей Чечни связали его с политическим давлением на Россию

"Мы глубоко обеспокоены заслуживающими доверия сообщениями из Чечни о возобновлении нападений на лиц, считающихся членами ЛГБТ-сообщества. Мы призываем Россию выполнить свои международные обязательства и обязательства своей Конституции и немедленно начать расследование этих нарушений прав человека", - говорится в опубликованном 17 января заявлении в аккаунте заместителя представителя Госдепартамента Роберта Палладино соцсети Twitter.

Кроме того, Госдеп США призвал Россию освободить руководителя грозненского представительства правозащитного центра "Mемориал" Оюба Титиева. "Мы также настоятельно призываем Российскую Федерацию обеспечить полное соблюдение прав всех правозащитников в Чечне и немедленно освободить тех из них, кто был незаконно задержан, включая Оюба Титиева", - подчеркивается в заявлении.

Оюб Титиев, обвиняемый в хранении марихуаны, находится под стражей с 11 января 2018 года. Он не признает свою вину и утверждает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева".

По данным на 14.00 мск 18 января, на сайте МИД России и главы и правительства Чечни нет комментариев по поводу заявления, размещенного представителем Госдепартамента США.

Ранее публикация "Новой газеты" об убийстве геев в Чечне вызвала резкую реакцию со стороны властей республики, которые заявили, что, если бы в регионе были геи, с ними расправились бы их же родственники. Альви Каримов, пресс-секретарь главы Чечни, также отметил, что невозможно "притеснять того, кого попросту нет в республике", говорится в материале "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет", подготовленном "Кавказским узлом".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на странице "Преследование активистов".