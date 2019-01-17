Мусор. Фото: Елены Синеок, Юга.ру

17 января 2019, 16:53

Тарифы на вывоз мусора снижены в двух районах Карачаево-Черкесии после прокурорской проверки

Тарифы на вывоз мусора в в Адыге-Хабльском и Ногайском районах Карачаево-Черкесии были неправомерно завышены, выяснила прокуратура и добилась их пересчета.

Как сообщал "Кавказский узел", в России в 2018 году была проведена мусорная реформа - вывоз мусора в регионах передали единым операторам и были повышены тарифы. В большинстве регионов юга России новые порядки действуют с 1 января. При этом жители Волгограда, Ростова-на-Дону, Краснодара и Прохладного пожаловались на горы мусора, скопившиеся во дворах к середине месяца.

Компания "Чистый город", которая занимается вывозом бытового мусора в Адыге-Хабльском и Ногайском районах Карачаево-Черкесии, включила расходы на аренду техники одновременно и в тариф на вывоз мусора, и в тариф на его захоронение, выяснила прокуратура по результатам проверки.

Ведомство усмотрело в этом нарушение постановления российского кабмина "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами". Руководителю компании было вынесено представление, и "Чистый город" изменил тарифы на 2018-2020 годы, произведя также перерасчет уже начисленных к оплате сумм, рапортовала сегодня прокуратура Карачаево-Черкесии на своем сайте.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в Карачаево-Черкесии к 2024 году планируется создание семи мусоросортировочных комплексов.

Примечание:

"Коробки с препаратом для диализа найдены на свалке в Волгограде", "Подготовка к ликвидации крупной свалки началась под Волгоградом", "Жители Волжского пожаловались на смог от горящей свалки".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

17 января 2019, 18:47

17 января 2019, 18:42

17 января 2019, 18:30

17 января 2019, 18:15

17 января 2019, 17:57

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Инфографика

Все справки

Документы

Все документы

Новости

Все новости