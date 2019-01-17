Тарифы на вывоз мусора снижены в двух районах Карачаево-Черкесии после прокурорской проверки

17 января 2019, 16:53

Тарифы на вывоз мусора в в Адыге-Хабльском и Ногайском районах Карачаево-Черкесии были неправомерно завышены, выяснила прокуратура и добилась их пересчета.

Как сообщал "Кавказский узел", в России в 2018 году была проведена мусорная реформа - вывоз мусора в регионах передали единым операторам и были повышены тарифы. В большинстве регионов юга России новые порядки действуют с 1 января. При этом жители Волгограда, Ростова-на-Дону, Краснодара и Прохладного пожаловались на горы мусора, скопившиеся во дворах к середине месяца.

Компания "Чистый город", которая занимается вывозом бытового мусора в Адыге-Хабльском и Ногайском районах Карачаево-Черкесии, включила расходы на аренду техники одновременно и в тариф на вывоз мусора, и в тариф на его захоронение, выяснила прокуратура по результатам проверки.

Ведомство усмотрело в этом нарушение постановления российского кабмина "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами". Руководителю компании было вынесено представление, и "Чистый город" изменил тарифы на 2018-2020 годы, произведя также перерасчет уже начисленных к оплате сумм, рапортовала сегодня прокуратура Карачаево-Черкесии на своем сайте.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в Карачаево-Черкесии к 2024 году планируется создание семи мусоросортировочных комплексов.