Пять сотрудников ГИБДД Волгограда осуждены за взяточничество

17 января 2019, 12:40

Волгоградский областной суд признал сегодня пятерых бывших полицейских виновными в десятках случаях получения взяток от водителей, осужденным назначено от восьми до девяти лет заключения.

Как писал "Кавказский узел", дело пяти сотрудников волгоградского ГИБДД было передано в суд 22 июня 2016 года. В том же месяце был осужден их предполагаемый сообщник, дело которого было выделено в отдельное производство - Алексей Пономарев. Этот полицейский полностью признал свою вину и заключил сделку со следствием. Суд приговорил его к пяти годам и десяти месяцам тюрьмы.

Согласно приговору, командир роты ДПС Владимир Сурков и четверо его подчиненных - Иван Голеннов, Александр Долматов, Василий Касатов и Сергей Сергеев - систематически брали взятки с нетрезвых водителей. За то, чтобы административное правонарушение не фиксировалось, водители отдавали от пяти до ста тысяч рублей. Деньги делились между членами группы, в которой Голеннову отводилась роль координатора, а Сурков занимался тем, что покрывал сообщников и покровительствовал им по службе, сообщила пресс-служба Волгоградского областного суда.

Советский райсуд Волгограда признал Суркова виновным в получении 27 взяток. Его бывшие коллеги, согласно приговору, брали взятки от 18 до 22 раз. Суркову и Голеннову назначено по девять лет заключения и по полтора миллиона рублей штрафа, Долматов осужден на восемь лет и шесть месяцев со штрафом в 1,3 миллиона рублей, Касатов - на восемь лет и три месяца со штрафом в 1,2 миллиона, Сергеев - на восемь лет со штрафом в 1,1 миллиона. Кроме того, все осужденные лишены права в течение трех с половиной лет занимать должности в правоохранительных органах. Однако этот приговор обжаловали как сторона защиты, так и обвинение.

Волгоградский областной суд оставил приговор в силе, сняв с бывших полицейских обязанность выплатить штраф и исключив из приговора упоминание о запрете на службу в силовых структурах. Приговор вступил в законную силу, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте суда.

Обжалованный в областном суде приговор Советского райсуда Волгограда был вынесен 25 июля 2018 года, говорится в электронной картотеке на сайте районного суда. На сайте областного управления МВД по состоянию на 12:40 мск 17 января нет комментариев по поводу приговора.

Отметим, что ранее, 15 января, суд в Волгограде приговорил к пяти годам колонии и штрафу 900 тысяч рублей старшего инспектора ГИБДД, который, по версии следствия, прикрывал виновников ДТП, беря с них взятки.