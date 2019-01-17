Около 2500 нефтяников эвакуированы в Азербайджане

17 января 2019, 08:36

Работающие на Каспии азербайджанские нефтяники вывезены на берег в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий и надвигающимся штормом. Поисково-спасательные службы и региональные центры МЧС перешли на усиленный режим работы.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня, 17 января, а также 18 января отменены занятия в учебных заведениях Азербайджана из-за резкого ухудшения погоды. Сегодня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается ураганный ветер до 33 метров в секунду, а местами - до 38 метров в секунду и прогнозируется резкое похолодание.

16 января были приняты максимальные меры безопасности в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий и возможным штормом в море 17 января. Около 2500 нефтяников вывезены на берег с помощью воздушного и морского транспорта, сообщает со ссылкой на SOCAR (Государственную нефтяную компанию Азербайджанской Республики) Report.

На всех участках компании для предотвращения возможных производственных аварий организовано дежурство. Работы на открытом воздухе максимально ограничены, постройки и сооружения приведены в безопасное положение. Суда и корабли противопожарной службы МЧС осуществляют дежурство на всех морских нефтегазовых месторождениях, сообщает "Новое время".

17-18 января поисково-спасательные службы и региональные центры МЧС переходят на усиленный режим работы в связи с ожидаемым опасным гидрометеорологическим явлением на Апшеронском полуострове и в акватории Каспийского моря, сообщает со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям haqqin.az